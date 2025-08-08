ТУРЦИЯ
Турция приветствует мир между Баку и Ереваном
МИД Турции назвал подписание мирной декларации в Вашингтоне «исторической возможностью» для региона
МИД Турции / АА
8 августа 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило удовлетворение достигнутым прогрессом в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией после подписания трехсторонней декларации в Вашингтоне 8 августа.

«Мы удовлетворены прогрессом, достигнутым в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и волеизъявлением, зафиксированным сегодня в Вашингтоне», — заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию в присутствии президента США Дональда Трампа в пятницу.

«В период, когда международные конфликты и кризисы усиливаются, этот шаг представляет собой чрезвычайно важное развитие с точки зрения обеспечения регионального мира и стабильности», — подчеркнули в МИД Турции, отметив вклад американской администрации в процесс.

На церемонии подписания Алиев заявил, что достигнутый мир не только откроет широкие возможности для Южного Кавказа, но и создаст новые транспортные связи, перспективы инвестиций, процветания и стабильности для многих стран.

«Для Южного Кавказа представилась историческая возможность обрести мир и благополучие. Турция будет продолжать вносить вклад в усилия по реализации этой возможности и поддерживать самоотверженные усилия братского Азербайджана», — заключили в турецком МИД.

