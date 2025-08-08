Министерство иностранных дел Турции выразило удовлетворение достигнутым прогрессом в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией после подписания трехсторонней декларации в Вашингтоне 8 августа.

«Мы удовлетворены прогрессом, достигнутым в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и волеизъявлением, зафиксированным сегодня в Вашингтоне», — заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию в присутствии президента США Дональда Трампа в пятницу.