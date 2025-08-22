Польское внешнеполитическое ведомство заявило, что поддерживает постоянные контакты с дипломатами ЕС и европейскими партнерами для выработки общей реакции на действия Израиля.

Проект строительства поселения E1 предполагает разделение Западного берега и изоляцию его от Восточного Иерусалима. Израиль дважды замораживал этот план — в 2012 и 2020 годах под давлением США и европейских стран. Однако в августе 2025 года власти объявили о его возобновлении.

Этот шаг вызвал волну критики в Европе. Против строительства уже выступили Германия и Италия, а Великобритания вызвала посла Израиля Ципи Хотовели для объяснений.