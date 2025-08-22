ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Польша выступила против израильских поселений на Западном берегу
МИД Польши осудил решение Израиля возобновить строительство поселений на Западном берегу, назвав его нарушением международного права
Польша выступила против израильских поселений на Западном берегу
МИД Польши требует прекратить «незаконное поселенческое движение» / Reuters
16 часов назад

Министерство иностранных дел Польши решительно выступило против планов Израиля по строительству нового поселения в районе E1 на Западном берегу реки Иордан. 

В заявлении ведомства говорится, что Варшава поддерживает двустороннее решение конфликта, предполагающее мирное сосуществование Израиля и Палестины в границах 1967 года. 

«Мы решительно выступаем против планов строительства новых еврейских поселений в районе E1 на Западном берегу. Решение израильского правительства, принятое 20 августа 2025 года, является явным нарушением международного права», — отметили в МИД Польши. 

Варшава также потребовала от Израиля прекратить поддержку «незаконного поселенческого движения» и подчеркнула, что осуждает все акты насилия против палестинского населения. 

Читайте также

Польское внешнеполитическое ведомство заявило, что поддерживает постоянные контакты с дипломатами ЕС и европейскими партнерами для выработки общей реакции на действия Израиля. 

Проект строительства поселения E1 предполагает разделение Западного берега и изоляцию его от Восточного Иерусалима. Израиль дважды замораживал этот план — в 2012 и 2020 годах под давлением США и европейских стран. Однако в августе 2025 года власти объявили о его возобновлении. 

Этот шаг вызвал волну критики в Европе. Против строительства уже выступили Германия и Италия, а Великобритания вызвала посла Израиля Ципи Хотовели для объяснений. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us