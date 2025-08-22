Министерство иностранных дел Польши решительно выступило против планов Израиля по строительству нового поселения в районе E1 на Западном берегу реки Иордан.
В заявлении ведомства говорится, что Варшава поддерживает двустороннее решение конфликта, предполагающее мирное сосуществование Израиля и Палестины в границах 1967 года.
«Мы решительно выступаем против планов строительства новых еврейских поселений в районе E1 на Западном берегу. Решение израильского правительства, принятое 20 августа 2025 года, является явным нарушением международного права», — отметили в МИД Польши.
Варшава также потребовала от Израиля прекратить поддержку «незаконного поселенческого движения» и подчеркнула, что осуждает все акты насилия против палестинского населения.
Польское внешнеполитическое ведомство заявило, что поддерживает постоянные контакты с дипломатами ЕС и европейскими партнерами для выработки общей реакции на действия Израиля.
Проект строительства поселения E1 предполагает разделение Западного берега и изоляцию его от Восточного Иерусалима. Израиль дважды замораживал этот план — в 2012 и 2020 годах под давлением США и европейских стран. Однако в августе 2025 года власти объявили о его возобновлении.
Этот шаг вызвал волну критики в Европе. Против строительства уже выступили Германия и Италия, а Великобритания вызвала посла Израиля Ципи Хотовели для объяснений.