Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска уже фактически начали наступление в Сумской и Харьковской областях. По его словам, в течение последней недели количество атак на этих направлениях почти удвоилось.

Цель — вытеснение ВСУ из Курской области, где Украина сохраняет присутствие с августа прошлого года, создание буферной зоны вдоль границы, захват всей территории Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонской и Запорожской.

Сырский отметил, что интенсивность атак растет, несмотря на переговоры о прекращении войны. Он также сообщил, что Россия ежемесячно набирает по 8–9 тыс. военных по контракту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке наступления на Харьковскую и Сумскую области. Сырский подтвердил: «Президент абсолютно прав — это наступление фактически уже началось».