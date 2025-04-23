Комитет по безопасности кабинета министров Индии (CCS) принял пакет санкций против Пакистана, которого индийская сторона обвиняет в причастности к недавнему теракту в Джамму и Кашмире. В результате нападения погибли 26 человек, включая одного иностранца.

Наиболее серьезной мерой стала бессрочная приостановка действия Договора о водах Инда с Пакистаном. Согласно решению, будет прекращена подача воды из реки Инд и ее притоков — Джелам, Ченаб, Рави, Беас и Сатледж, от которых зависит водоснабжение миллионов пакистанцев.

Договор о водах Инда, подписанный 19 сентября 1960 года при посредничестве Всемирного банка, сохранялся даже во время трех индо-пакистанских войн — 1965, 1971 и 1999 годов.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, объявляя о принятых мерах, заявил: «В брифинге для CCS были изложены трансграничные связи террористической атаки. Было отмечено, что эта атака произошла на фоне успешного проведения выборов в Союзной территории и ее устойчивого прогресса в направлении экономического роста и развития».

Помимо приостановки водного договора, Индия объявила о закрытии контрольно-пропускного пункта на границе Аттари-Вагах и введении визовых ограничений. Гражданам Пакистана запрещается въезд в Индию по визам схемы СААРК, а находящиеся в стране пакистанцы должны покинуть ее в течение 48 часов.

Военные атташе и советники в посольстве Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение недели. Индия также отзывает своих военных представителей из Исламабада. Общая численность дипломатического персонала в обоих представительствах будет сокращена с 55 до 30 человек к 1 мая 2025 года.

По заявлению Мисри, индийские власти «поручили всем силам сохранять высокую бдительность» и намерены добиваться наказания для тех, кого считают причастными к теракту. Пакистан пока официально не отреагировал на эти обвинения и меры.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна не имеет никакого отношения к террористической атаке на туристов в районе Пахалгама в Джамму и Кашмире, обвинив при этом Индию в поддержке беспорядков на территории соседнего государства.