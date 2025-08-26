Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российской стороной могут состояться в Турции.

«Сейчас на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от воли мировых лидеров, в первую очередь США, «чтобы давить на Россию».

«Россия дает сигналы исключительно о том, что собирается и дальше уклоняться от реальных переговоров. Это можно изменить только сильными санкциями, сильными тарифами — настоящим давлением. Делаем и наши шаги, которые могут повлиять», — подчеркнул президент Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News заявил, что переговоры могут быть продолжены в Стамбуле.

«Мы предложили повысить уровень делегаций, которые встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения президента России Владимира Владимировича Путина и (президента Украины) Владимира Зеленского», — сказал Лавров.