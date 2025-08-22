Администрация Дональда Трампа запретила передавать даже ближайшим партнерам из альянса «Пять глаз» любые данные о мирных переговорах между Киевом и Москвой. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники в разведсообществе США.

По информации канала, директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля подписала секретную директиву, классифицировав всю аналитику и сведения о российско-украинских переговорах как «NOFORN» — не подлежащие передаче иностранцам. Это означает полный запрет на обмен информацией даже с союзниками по альянсу, куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Исключение составляют лишь данные, уже опубликованные ранее, а также сведения, касающиеся военных операций, которые США передают Киеву.

Официальных причин жесткого ограничения не раскрывают. В Белом доме отказались комментировать ситуацию. Бывшие сотрудники разведки предупреждают: столь широкий запрет может подорвать доверие внутри альянса и затруднить выработку общей стратегии.

«Если союзники почувствуют, что их отрезают от ключевой информации, они могут создать собственные каналы без США», — отметила бывший сотрудник Совбеза США Сэм Виноград.