Гарвард отказался выполнять ультиматум Трампа — согласиться на «борьбу с антисемитизмом» и запретить пропалестинские акции. Университет отверг требования президента, вызвав ответную реакцию: Минфин США приостановил финансирование Гарварда на сумму почти $2,3 млрд.

Трамп на платформе Truth Social обвинил Гарвард в продвижении «политических, идеологических и террористических» идей. Он также пригрозил лишить университет налоговых льгот и потребовал извинений.

Администрация Трампа с начала 2024 года давит на университеты, требуя прекратить поддержку акций солидарности с Палестиной, реформировать кадровую политику и свернуть программы, связанные с разнообразием и равноправием. Особую критику вызвали протесты против израильской агрессии в Газе.

Согласно письму трех федеральных ведомств от 12 апреля, от Гарварда требовалось:

— отстранить преподавателей, «более склонных к активизму, чем к науке»;

— полностью прекратить практику позитивной дискриминации при приеме и найме;

— изменить правила приема, исключив иностранных студентов, «враждебно настроенных к американским ценностям». До сих пор под это определение попадали те студенты, которые открыто поддерживали Палестину и критиковали Израиль;

— запретить студорганизации, «поддерживающие насилие» (под этим Госдепартамент США также понимает любые пропалестинские движения, хотя они-то как раз и выступают против насилия Израиля в Газе).

Гарвард отказался подчиняться. В официальном ответе юристы сослались на первую поправку к Конституции США и подчеркнули, что университет «не откажется от своей независимости». Президент университета Алан Гарбер отметил, что федеральное финансирование поддерживает ключевые исследования в области медицины и науки и способствует общественному благу.

В тот же день американская ассоциация университетских профессоров подала в суд на администрацию Трампа, обвиняя ее в «незаконном давлении и вмешательстве в академическую автономию».

Минфин США заявил, что замораживает $2,2 млрд грантов и $60 млн контрактов с Гарвардом. Однако на кону стоят и более значительные суммы — до $9 млрд, включая многолетние обязательства.

Несмотря на крупнейший в США университетский эндаумент — $53,2 млрд, более 70% этих средств строго закреплены за конкретными целями, и сокращение финансирования может нанести удар по научной и образовательной деятельности Гарварда. Однако университет твердо стоит на своем и отказался подчиняться требования президента.



