Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии. Причина — прямой и косвенный импорт индийским правительством нефти из Российской Федерации, а также перепродажа значительной части этих закупок на открытом рынке.

В документе указано, что решение принято на основе информации, предоставленной высокопоставленными чиновниками США. По мнению президента США, действия России в Украиной продолжают представлять «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

«Пришел к выводу, что чрезвычайное положение, описанное в Исполнительном указе 14066, продолжается, и что действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, — говорится в приказе, размещенном на сайте Белого дома. — Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».

Указ, опубликованный на сайте Белого дома, вступит в силу через 21 день после подписания.

Пошлины будут применяться к импортируемым из Индии товарам по адвалорной ставке, то есть в процентах от таможенной стоимости. Впервые 25-процентные тарифы на импорт из Индии были введены 1 августа. Спустя несколько дней Трамп заявил, что Индия «закупает огромные объемы российской нефти» и получает «огромные прибыли» от ее перепродажи, пригрозив существенно повысить тарифы.