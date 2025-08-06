ПОЛИТИКА
США обложили Индию дополнительными пошлинами
США ввели пошлины на индийские товары из-за импорта и перепродажи российской нефти
Индия, пятница, 1 августа 2025 года / AP
6 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии. Причина — прямой и косвенный импорт индийским правительством нефти из Российской Федерации, а также перепродажа значительной части этих закупок на открытом рынке.

В документе указано, что решение принято на основе информации, предоставленной высокопоставленными чиновниками США. По мнению президента США, действия России в Украиной продолжают представлять «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

«Пришел к выводу, что чрезвычайное положение, описанное в Исполнительном указе 14066, продолжается, и что действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, — говорится в приказе, размещенном на сайте Белого дома. — Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».

Указ, опубликованный на сайте Белого дома, вступит в силу через 21 день после подписания.

Пошлины будут применяться к импортируемым из Индии товарам по адвалорной ставке, то есть в процентах от таможенной стоимости. Впервые 25-процентные тарифы на импорт из Индии были введены 1 августа. Спустя несколько дней Трамп заявил, что Индия «закупает огромные объемы российской нефти» и получает «огромные прибыли» от ее перепродажи, пригрозив существенно повысить тарифы.

Указ основывается на чрезвычайном положении, описанном в исполнительном указе 14066, и направлен на ограничение экономического сотрудничества Индии с Россией в сфере нефтяного импорта и перепродажи. Тарифы затронут широкий спектр индийских товаров, поступающих на американский рынок.

Ранее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал «удивительным фактом» то, что Индия «практически сравнялась с Китаем по объемам закупок российской нефти», несмотря на позиционирование Индии «как одного из наших самых близких друзей в мире».

«Он [Трамп] очень ясно дал понять, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России», — заявил Миллер.

Во вторник индийская сторона назвала угрозы Дональда Трампа о повышении пошлин «необоснованными и неприемлемыми», напомнив, что сам Вашингтон продолжает вести торговлю с Россией. В прошлом году США, несмотря на санкции и ограничения, импортировали товаров из РФ на сумму около $3,5 млрд.

«Как любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности, — говорится в заявлении МИД. — Выделение Индии в данном контексте необоснованно и неприемлемо».

