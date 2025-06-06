ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Израиль обстрелял столицу Ливана
Удары по югу Бейрута стали самым серьезным нарушением перемирия с ноября 2024 года
Израиль обстрелял столицу Ливана
/ AP
день назад

Израильские власти заявили 6 июня, что будут наносить удары по Ливану до тех пор, пока «Хезболла» не будет полностью разоружена. Заявление последовало спустя несколько часов после авиаудара по южным пригородам Бейрута, который ливанское руководство назвало «серьезным нарушением» соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США и Франции в ноябре 2024 года.

Израильская армия утверждает, что целью атаки стали подземные заводы по производству беспилотников, управляемые «Хезболлой». Удар пришелся накануне праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Перед атакой военные выпустили предупреждение об эвакуации, вызвав массовый исход жителей из южных районов ливанской столицы.

«После того как «Хезболла» сделала беспилотники центральным элементом своих террористических атак, она наращивает их производство для следующей войны. Это вопиющее нарушение достигнутых договоренностей», — говорится в заявлении армии Израиля.

В Министерстве обороны заявили: «Пока не будет безопасности для Израиля — не будет спокойствия в Бейруте, порядка в Ливане и стабильности в целом».

По условиям перемирия, Ливан обязался взять под контроль разоружение «Хезболлы», которую долгое время считали силой, превосходящей по вооружению официальную армию страны.

Президент Ливана Жозеф Аун осудил израильскую агрессию и назвал удар «вопиющим нарушением международных договоренностей в канун священного праздника».

Истории
Правительство Нетаньяху трещит по швам
Россиянам запретят отвечать на иностранные номера
Трамп решил добить Байдена
Пентагон: союзники должны платить больше
Президент Эрдоган поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Немцы не хотят вооружать Израиль
Сирия готова к инспекциям по ядерному досье
Почему Илон Маск поссорился с Трампом?
Украина преувеличивает успех «Паутины»
Россия запретила British Council
ЕС: введем санкции против РФ одновременно с США
Казахстан готовит территориальную оборону
Иран: окно для дипломатии еще открыто
США закрывают границы для 12 стран
«Зеленый свет на продолжение геноцида»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us