Израильские власти заявили 6 июня, что будут наносить удары по Ливану до тех пор, пока «Хезболла» не будет полностью разоружена. Заявление последовало спустя несколько часов после авиаудара по южным пригородам Бейрута, который ливанское руководство назвало «серьезным нарушением» соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США и Франции в ноябре 2024 года.

Израильская армия утверждает, что целью атаки стали подземные заводы по производству беспилотников, управляемые «Хезболлой». Удар пришелся накануне праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Перед атакой военные выпустили предупреждение об эвакуации, вызвав массовый исход жителей из южных районов ливанской столицы.

«После того как «Хезболла» сделала беспилотники центральным элементом своих террористических атак, она наращивает их производство для следующей войны. Это вопиющее нарушение достигнутых договоренностей», — говорится в заявлении армии Израиля.

В Министерстве обороны заявили: «Пока не будет безопасности для Израиля — не будет спокойствия в Бейруте, порядка в Ливане и стабильности в целом».

По условиям перемирия, Ливан обязался взять под контроль разоружение «Хезболлы», которую долгое время считали силой, превосходящей по вооружению официальную армию страны.

Президент Ливана Жозеф Аун осудил израильскую агрессию и назвал удар «вопиющим нарушением международных договоренностей в канун священного праздника».