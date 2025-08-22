ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Венгрия и Словакия остались без российской нефти
Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» приостановлены после атаки на нефтяную инфраструктуру вблизи российско-белорусской границы
Венгрия и Словакия остались без российской нефти
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто / Reuters
14 часов назад

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» временно прекращены. По его словам, причиной стала атака на нефтепровод в районе российско-белорусской границы. 

Венгрия и Словакия заявили, что перебои могут продолжаться не менее пяти дней. Для этих стран «Дружба» является ключевым источником поставок, так как у них нет выхода к морским портам, а Евросоюз сделал исключение из санкционного запрета на импорт российской нефти. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в районе Унечи, где расположен крупный распределительный узел нефтепровода, произошло возгорание.  

По его словам, пожар возник в результате отражения комбинированной атаки, включавшей реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотники.  

Читайте также

«Возгорание ликвидировано», — написал он в своем телеграм-канале. 

Трубопровод «Дружба» начинается в Альметьевске и проходит через территорию Белоруссии, где разделяется на две ветки. Северная нитка идет в Польшу и Германию, куда поставки прекращены из-за санкций.  

Южная ветка проходит через территорию Украины и обеспечивает поставки нефти в Венгрию, Словакию и Чехию. Для этих стран это основной маршрут импорта российской нефти. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us