Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» временно прекращены. По его словам, причиной стала атака на нефтепровод в районе российско-белорусской границы.

Венгрия и Словакия заявили, что перебои могут продолжаться не менее пяти дней. Для этих стран «Дружба» является ключевым источником поставок, так как у них нет выхода к морским портам, а Евросоюз сделал исключение из санкционного запрета на импорт российской нефти.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в районе Унечи, где расположен крупный распределительный узел нефтепровода, произошло возгорание.

По его словам, пожар возник в результате отражения комбинированной атаки, включавшей реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотники.