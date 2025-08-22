Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» временно прекращены. По его словам, причиной стала атака на нефтепровод в районе российско-белорусской границы.
Венгрия и Словакия заявили, что перебои могут продолжаться не менее пяти дней. Для этих стран «Дружба» является ключевым источником поставок, так как у них нет выхода к морским портам, а Евросоюз сделал исключение из санкционного запрета на импорт российской нефти.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в районе Унечи, где расположен крупный распределительный узел нефтепровода, произошло возгорание.
По его словам, пожар возник в результате отражения комбинированной атаки, включавшей реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотники.
«Возгорание ликвидировано», — написал он в своем телеграм-канале.
Трубопровод «Дружба» начинается в Альметьевске и проходит через территорию Белоруссии, где разделяется на две ветки. Северная нитка идет в Польшу и Германию, куда поставки прекращены из-за санкций.
Южная ветка проходит через территорию Украины и обеспечивает поставки нефти в Венгрию, Словакию и Чехию. Для этих стран это основной маршрут импорта российской нефти.