Россия и США выражают взаимное недовольство позицией друг друга по урегулированию конфликта в Украине, однако, несмотря на это, в Москве отмечают рост понимания российской логики со стороны Вашингтона. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя текущий уровень взаимодействия между двумя странами.

«Да, мы, вероятно, в чем-то их (американцев) разочаровали. Они нас тоже — пожалуй, даже больше. Но есть ощущение, что американская сторона начинает понимать, чего мы добиваемся», — отметил Ушаков 8 мая. Он добавил, что отдельные российские предложения США «начинают принимать во внимание», хотя и не в полном объеме.

По словам чиновника, с приходом к власти Дональда Трампа наблюдается отход от жесткой линии предыдущей администрации Джо Байдена, особенно в вопросе Украины. Представители команды Трампа, включая его спецпредставителя Стива Уиткоффа, провели несколько раундов переговоров с Кремлем, хотя конкретных прорывов пока не достигнуто. США в свою очередь первыми дали понять, что разочарованы поведением Москвы.

На этой неделе вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на международной конференции в Вашингтоне, заявил, что Белый дом готов покинуть переговоры, если Россия не проявит гибкость. «Мы не считаем, что Москва не хочет договориться. Но ее условия — слишком жесткие», — отметил он.

Ключевыми пунктами российских требований остаются признание контроля над четырьмя оккупированными регионами Украины, а также над аннексированным Крымом, отказ Киева от вступления в НАТО и изменение политического курса Украины. Однако Вэнс в заявлении 8 мая заявил, что Россия «‎требует слишком многого»‎ и что Украина и США не пойдут на то, чтобы передать РФ регионы, которые «она даже не захватила‎»‎.

Владимир Путин и Дональд Трамп до сих пор не согласовали встречу, хотя оба не раз намекали, что открыты к прямому диалогу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал такую встречу «необходимой», подчеркнув, что она «должна быть должным образом подготовлена».



