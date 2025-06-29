Президент США Дональд Трамп впервые выразил одобрение законопроекту о санкциях против России, предложенному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Об этом сам Грэм рассказал в интервью телеканалу ABC, уточнив, что обсуждение прошло во время их совместной игры в гольф. По его словам, Трамп прямо сказал: «Пришло время продвинуть законопроект».

Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на продукцию стран, продолжающих покупать у России нефть и другие товары, но не оказывающих при этом помощи Украине. В их числе сенатор упомянул Индию и Китай. По замыслу авторов, закон станет «экономической противобункерной бомбой», способной ударить по ключевым экономическим партнерам Москвы.

Грэм подчеркнул, что проект поддерживают 84 сенатора из 100 — беспрецедентно высокая поддержка. Принятие закона планируется сразу после окончания июльских каникул Конгресса, а решение о применении санкций будет за президентом.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о готовящейся инициативе Киева ввести собственные санкции против крупнейших покупателей российской нефти. Он также призвал союзников активнее использовать свои санкционные инструменты. ЕС, в свою очередь, обсуждает меры в рамках 18-го пакета ограничений: в числе прочего — снижение потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель и запрет транзакций с банками, обходящими санкции, а также с объектами «Северного потока» и «Северного потока-2».