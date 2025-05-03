Израиль усилил военные действия в Сирии, нанеся авиаудары по районам Ашрафият-Сахная и Джарамана близ Дамаска. Сирийские власти сообщили о погибших среди мирных жителей, включая представителей друзской общины.

Беспорядки в этих районах начались во вторник и продолжились в среду после появления аудиозаписи, якобы записанной одним из друзов, в которой содержались оскорбления в адрес пророка Мухаммеда. По официальным данным Сирии, в результате столкновений погибли 16 человек, включая сотрудников служб безопасности.

Израильский премьер-министр и министр обороны назвали удары «операцией-предупреждением», заявив, что они направлены на предотвращение насилия против друзов. Глава МИД Израиля Гидеон Саар призвал международное сообщество вмешаться и «защитить меньшинства в Сирии» от «режима и его террористических банд».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой в адрес сирийского руководства: «Если атаки на друзов не прекратятся, наш ответ будет крайне жестким».

Сирийский МИД назвал удары нарушением суверенитета. Министр иностранных дел Эсаад Хасан аш-Шейбани подчеркнул, что внутренние проблемы должны решаться мирно, «через диалог между общинами», и предостерег от внешнего вмешательства.

По данным сирийского Управления общей безопасности, ситуацию в районах удалось стабилизировать. Власти договорились с местными лидерами о прекращении огня и начали сбор оружия.

Тем временем израильские СМИ сообщили, что солдаты-друзы, проходящие службу в армии Израиля, обратились к военному руководству с просьбой помочь их семьям, проживающим по ту сторону границы.

Сирийские чиновники обвинили в произошедшем «преступные элементы», которые, по их словам, пытались спровоцировать межконфессиональный конфликт. Власти заверили, что все сирийские граждане, включая друзов, имеют равные права.

Сирийское агентство SANA уточнило, что удары Израиля пришлись на районы, где проживают друзы, и привели к гибели мирных жителей.

С февраля Израиль активизировал удары по всей стране. Израиль удерживает большую часть Голанских высот с 1967 года. После падения правительства Башара Асада в декабре власти Израиля заявили о расторжении соглашения о разъединении от 1974 года и взяли под контроль прежнюю демилитаризованную зону.