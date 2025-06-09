Французский Renault начнет производство дронов в Украине, сообщает Le Monde.

Автопроизводитель объединится с небольшой оборонной компанией в Украине для оснащения производственных линий на украинской территории, отмечает издание. Дроны будут использоваться как украинскими, так и французскими вооруженными силами.

Министерство обороны Франции отказалось комментировать участие Renault, но министр обороны Себастьен Лекорню 6 июня подтвердил в интервью Le Monde, что крупная французская автомобилестроительная компания объединится с оборонной фирмой малого и среднего бизнеса для запуска производства дронов в Украине. По словам министра, это станет «беспрецедентным партнерством».

Renault подтвердила, что получила запрос от правительства, но заявила, что «окончательное решение на данный момент не принято».

Производство, как ожидается, будет организовано вдали от линии фронта, но конкретные места пока не раскрываются. Лекорню подчеркнул: собирать дроны будут сами украинцы, поскольку у них есть прочная экспертиза в области разработки и боевого применения беспилотников.

По его словам, «нет необходимости» отправлять французских граждан на производство, так как украинцы «лучше нас справляются с разработкой дронов и особенно с созданием стратегий их применения».

Это объявление прозвучало после переговоров в Брюсселе 5 июня между министрами обороны Франции и Украины по совместному производству вооружений.

Франция далеко не первая в дроновых инвестициях в Украину. Ранее Финляндия также открыла совместный завод по производству дронов, запуск массового производства намечен на конец 2025 года. Нидерланды выделили €700 млн на развитие беспилотников. Великобритания и Норвегия также направляют сотни миллионов долларов на расширение производства дронов в Украине.

Сейчас у французской армии около 3 тыс. дронов, отмечает Le Monde. Украина же планирует задействовать более 4,5 млн до конца 2025 года — на них, как утверждают в Киеве, приходится до 70% уничтожения техники противника на передовой.



