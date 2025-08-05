Глава NASA Джим Даффи заявил, что Соединенные Штаты ведут гонку с Китаем за контроль над Луной и намерены первыми занять ее стратегически важные районы.

По его словам, США рассматривают размещение ядерного реактора мощностью 100 киловатт как необходимую технологию для обеспечения жизни на Луне.

«Это не новая идея. Это обсуждалось и при Трампе, и при Байдене. Мы участвуем в гонке за Луну, и чтобы иметь там базу, нам нужна энергия», — заявил Даффи.

Он отметил, что особенно важны участки Луны с доступом к солнечному свету и наличием льда.

«Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки», — подчеркнул он.