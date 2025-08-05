ПОЛИТИКА
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Кто победит в гонке за Луну?
Глава NASA заявил, что США участвуют в гонке за Луну с Китаем и считают создание ядерного реактора ключевым условием победы
Кто победит в гонке за Луну?
США ведут гонку с Китаем за контроль над Луной / Reuters
5 августа 2025 г.

Глава NASA Джим Даффи заявил, что Соединенные Штаты ведут гонку с Китаем за контроль над Луной и намерены первыми занять ее стратегически важные районы.

По его словам, США рассматривают размещение ядерного реактора мощностью 100 киловатт как необходимую технологию для обеспечения жизни на Луне.

«Это не новая идея. Это обсуждалось и при Трампе, и при Байдене. Мы участвуем в гонке за Луну, и чтобы иметь там базу, нам нужна энергия», — заявил Даффи.

Он отметил, что особенно важны участки Луны с доступом к солнечному свету и наличием льда.

«Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки», — подчеркнул он.

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По словам Даффи, солнечной энергии недостаточно, чтобы обеспечить работу лунной базы.

«Технология ядерного деления критически важна для выживания. Хотя мы говорим не о масштабной системе: 100 кВт — это примерно столько, сколько потребляет дом за 3,5 дня», — пояснил он.

Он добавил, что NASA уже инвестировало сотни миллионов долларов в изучение технологии и переходит от теории к практике.

Ранее газета Politico сообщила, что США намерены ускорить строительство АЭС на Луне из-за активности Китая. По информации издания, в директиве NASA говорится, что первая страна, построившая такой объект, сможет «объявить запретную зону» и ограничить действия других государств.

США рассчитывают отправить в космос ядерный реактор к 2030 году.

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