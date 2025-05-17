Специальный посланник США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф отменил поездку в Россию, где должен был состояться пятый раунд переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, решение было принято после того, как российские чиновники уведомили Вашингтон: Путин не намерен обсуждать план урегулирования, подготовленный Уиткоффом при участии представителей Украины и Европы.

Документ из 22 пунктов разрабатывался с участием ключевых лиц, курирующих украинское направление в команде Дональда Трампа. В его составлении участвовали глава Госдепа Марко Рубио, отставной генерал Кит Келлог и сам Уиткофф. С украинской стороны в переговорах участвовали глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

План предусматривал де-факто отказ Киева от территорий, занятых российскими войсками, без юридического признания аннексии. Как отмечал Уиткофф, «украинцы готовы отказаться от этих территорий не де-юре, навсегда, а де-факто — потому что россияне фактически оккупировали эту землю».

Москва и Киев по итогам встречи в Стамбуле продолжат переговорный процесс по достижению перемирия. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны подготовят подробные предложения по условиям и обменяются ими до следующего раза. Он оценил переговоры как «в целом конструктивные».

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил наличие договоренности о новом раунде переговоров. По его мнению, соглашение об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000» стало важным шагом к укреплению взаимного доверия.

Украинский министр обороны и глава делегации Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает новых переговоров в ближайшее время и выразил готовность к обсуждению прямой встречи между президентами Зеленским и Путиным. Его визави Мединский в свою очередь сказал, что Москва «приняла к сведению» запрос о таком формате.