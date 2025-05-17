ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Уиткофф передумал ехать в Москву?
Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф отменил визит в Москву после отказа Владимира Путина обсуждать мирный план, подготовленный при участии Киева и Европы, сообщают СМИ
Уиткофф передумал ехать в Москву?
Стивен Уиткофф / Reuters
17 мая 2025 г.

Специальный посланник США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф отменил поездку в Россию, где должен был состояться пятый раунд переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, решение было принято после того, как российские чиновники уведомили Вашингтон: Путин не намерен обсуждать план урегулирования, подготовленный Уиткоффом при участии представителей Украины и Европы.

Документ из 22 пунктов разрабатывался с участием ключевых лиц, курирующих украинское направление в команде Дональда Трампа. В его составлении участвовали глава Госдепа Марко Рубио, отставной генерал Кит Келлог и сам Уиткофф. С украинской стороны в переговорах участвовали глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

План предусматривал де-факто отказ Киева от территорий, занятых российскими войсками, без юридического признания аннексии. Как отмечал Уиткофф, «украинцы готовы отказаться от этих территорий не де-юре, навсегда, а де-факто — потому что россияне фактически оккупировали эту землю».

Москва и Киев по итогам встречи в Стамбуле продолжат переговорный процесс по достижению перемирия. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны подготовят подробные предложения по условиям и обменяются ими до следующего раза. Он оценил переговоры как «в целом конструктивные».

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил наличие договоренности о новом раунде переговоров. По его мнению, соглашение об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000» стало важным шагом к укреплению взаимного доверия.

Украинский министр обороны и глава делегации Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает новых переговоров в ближайшее время и выразил готовность к обсуждению прямой встречи между президентами Зеленским и Путиным. Его визави Мединский в свою очередь сказал, что Москва «приняла к сведению» запрос о таком формате.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us