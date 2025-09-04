Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Point заявил, что война в Украине не может завершиться по «корейскому сценарию». По его словам, вариант, при котором часть украинской территории останется под российской оккупацией, не решит проблему безопасности Киева.

Зеленский отметил, что Украина способна повторить экономический успех Южной Кореи, союз которой с США сдерживает Северную Корею.

«Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет чуть более 20 млн человек, в то время как в России — более 140 млн. Невозможно сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше», — отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, территориальные уступки, которых требует Россия, не приведут к окончанию войны.

«Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем (президенту РФ Владимиру) Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьковом. Он также захватил бы промышленный центр Днепра», — отметил Зеленский.

Он добавил, что последствия агрессии выйдут за пределы Украины.