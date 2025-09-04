Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Point заявил, что война в Украине не может завершиться по «корейскому сценарию». По его словам, вариант, при котором часть украинской территории останется под российской оккупацией, не решит проблему безопасности Киева.
Зеленский отметил, что Украина способна повторить экономический успех Южной Кореи, союз которой с США сдерживает Северную Корею.
«Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет чуть более 20 млн человек, в то время как в России — более 140 млн. Невозможно сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше», — отметил Зеленский.
По словам украинского лидера, территориальные уступки, которых требует Россия, не приведут к окончанию войны.
«Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем (президенту РФ Владимиру) Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьковом. Он также захватил бы промышленный центр Днепра», — отметил Зеленский.
Он добавил, что последствия агрессии выйдут за пределы Украины.
«Если бы Путину удалось захватить всю Украину, он бы использовал ее для нападения на Европу», — заявил президент.
Зеленский также заявил о ракетной угрозе.
«Расстояние между Москвой и Парижем меньше 3 тыс. км, но Россия уже использует против Украины ракеты с дальностью полета 2,5 тыс. км. Поверьте мне, через два года у россиян будет много ракет. Море никого не защитит, океан никого не защитит. В этом отношении оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных средств доставки», — сказал он.
Президент подчеркнул, что именно судьба Украины определит безопасность Европы.
«Если Украина не устоит, этой границей будет Польша или даже Германия. Когда-то Европа была разделена таким образом. Восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас, как далеко мы дадим волю российским амбициям», — заключил Зеленский.