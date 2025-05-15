ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский обвинил Путина в срыве переговоров
В ходе пресс-конференции в Анкаре украинский президент прокомментировал последние события вокруг встречи в Стамбуле
Зеленский обвинил Путина в срыве переговоров
/ Reuters
15 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Анкаре с критикой в адрес российского лидера Владимира Путина, обвинив его в срыве стамбульских переговоров. По словам Зеленского, отправка Москвой делегации «бутафорского уровня» без четкого мандата и отказ от личного участия со стороны Путина — неуважение как к Украине, так и к посредникам. «Трамп посылает Рубио, министр иностранных дел Турции здесь, [глава МИД Украины] Сибига здесь. Где соответствующие люди из России?» — заявил он.

Зеленский подтвердил, что не будет лично участвовать в переговорах и вместо себя направит в Стамбул министра обороны Рустема Умерова. Он подчеркнул готовность к личной встрече с Путиным: «Я тут. Если он готов — давайте говорить», — но добавил, что не видит с российской стороны признаков готовности к миру. «Сейчас Россия демонстрирует, что не хочет заканчивать войну», — заявил он. Если ситуация не изменится, Украина будет добиваться новых санкций со стороны США, ЕС и стран глобального Юга.

Президент Украины также предположил, что Путин предложил идею прямых переговоров только затем, чтобы сорвать обсуждение перемирия. На переговорах в Стамбуле украинская делегация сосредоточится именно на условиях прекращения огня.

В свою очередь российская сторона, как заявил представитель Путина Владимир Мединский, намерена обсуждать «коренные причины конфликта» — в том числе отказ Киева от вступления в НАТО. Он добавил, что Москва рассматривает стамбульскую встречу «как продолжение мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году, которые были сорваны из-за Украины» (цитата по «Анадолу»).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Зеленским подтвердил, что Анкара готова вновь стать посредником и принять у себя очные переговоры лидеров. Он назвал ситуацию «историческим окном возможностей» и призвал не упустить шанс на прекращение войны.

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