Евросоюз готовится ввести санкции против Китая — из-за поддержки Москвы в войне против Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
«После августа мы будем добиваться введения санкций», — сказал источник издания. Более конкретных сроков он не назвал.
По данным Politico, к этому решению дипломатов подтолкнуло расследование Reuters, опубликованное в июле. В нем говорилось, что российский военный завод «Купол» тайно закупает у Китая двигатели для беспилотников через подставные компании под видом «промышленных холодильных установок», чтобы обойти санкции.
Поставки позволили российскому производителю вооружений ИЭМЗ «Купол» увеличить выпуск ударного беспилотника «Гарпия-А1», несмотря на санкции США и ЕС. Дрон используется для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, при этом Россия применяет около 500 таких аппаратов в месяц, сообщили агентству Reuters представители украинской разведки.
По словам собеседника Politico, ЕС знал о поставках китайских беспилотников в Россию еще до появления расследования, но оно «вызвало тревогу в Брюсселе». Претензии Китаю предъявили 15 стран, но Пекин либо отрицал свою причастность, либо отказывался отвечать.
«Доклад точен и показывает, что роль Китая усиливается как количественно, так и качественно. Можно с уверенностью сказать, что без поддержки Пекина война сейчас выглядела бы совсем иначе», — говорит источник Politico.