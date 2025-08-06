Евросоюз готовится ввести санкции против Китая — из-за поддержки Москвы в войне против Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«После августа мы будем добиваться введения санкций», — сказал источник издания. Более конкретных сроков он не назвал.

По данным Politico, к этому решению дипломатов подтолкнуло расследование Reuters, опубликованное в июле. В нем говорилось, что российский военный завод «Купол» тайно закупает у Китая двигатели для беспилотников через подставные компании под видом «промышленных холодильных установок», чтобы обойти санкции.