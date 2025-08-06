ПОЛИТИКА
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Евросоюз накажет Китай из-за дронов?
ЕС может ввести санкции против Пекина уже после августа
Евросоюз накажет Китай из-за дронов?
Урсула фон дер Ляйен на переговорах с китайской стороной / AP
14 часов назад

Евросоюз готовится ввести санкции против Китая — из-за поддержки Москвы в войне против Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«После августа мы будем добиваться введения санкций», — сказал источник издания. Более конкретных сроков он не назвал.

По данным Politico, к этому решению дипломатов подтолкнуло расследование Reuters, опубликованное в июле. В нем говорилось, что российский военный завод «Купол» тайно закупает у Китая двигатели для беспилотников через подставные компании под видом «промышленных холодильных установок», чтобы обойти санкции.

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Поставки позволили российскому производителю вооружений ИЭМЗ «Купол» увеличить выпуск ударного беспилотника «Гарпия-А1», несмотря на санкции США и ЕС. Дрон используется для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, при этом Россия применяет около 500 таких аппаратов в месяц, сообщили агентству Reuters представители украинской разведки.

По словам собеседника Politico, ЕС знал о поставках китайских беспилотников в Россию еще до появления расследования, но оно «вызвало тревогу в Брюсселе». Претензии Китаю предъявили 15 стран, но Пекин либо отрицал свою причастность, либо отказывался отвечать.

«Доклад точен и показывает, что роль Китая усиливается как количественно, так и качественно. Можно с уверенностью сказать, что без поддержки Пекина война сейчас выглядела бы совсем иначе», — говорит источник Politico.

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