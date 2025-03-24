Китайский производитель электромобилей BYD сообщил о рекордном росте чистой прибыли на 73,1% в четвертом квартале 2024 года, которая достигла 15 млрд юаней (2,1 млрд долларов). Квартальная выручка компании увеличилась на 52,7% до 274,9 млрд юаней.

За весь прошлый год прибыль BYD выросла на 34%, достигнув рекордных 40,3 млрд юаней при увеличении выручки на 29%. Акции компании в Гонконге выросли на 51% с начала года и в настоящее время находятся вблизи исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Китайский чемпион электромобилей обогнал Volkswagen и стал лидером по продажам автомобилей в Китае с рекордными 4,25 млн проданных машин в 2024 году. Компания продолжает выпускать более дешевые модели, что способствует усилению ценовой войны на крупнейшем автомобильном рынке мира.

BYD также всколыхнул рынок в последние недели, представив новую платформу для электромобилей с супербыстрой зарядкой и объявив о предоставлении функций умного вождения для большинства своих моделей без дополнительной платы.

Поддерживаемый инвестором Уорреном Баффетом автопроизводитель ранее в этом месяце привлек 5,59 млрд долларов путем первичного размещения акций, средства от которого будут инвестированы в исследования, разработки и расширение присутствия за рубежом. Зарубежные поставки BYD выросли на 71,9% в прошлом году, составив 10% от общих продаж автомобилей.

В то же время американский и европейский автопром переживает нелегкие времена. Продажи Tesla в Германии упали более чем на три четверти в феврале по данным немецкого дорожного агентства KBA, несмотря на общий рост продаж электромобилей. Компания продала всего 1429 автомобилей в Германии, что на 76% меньше, чем годом ранее.

Поддержка главой Tesla Илоном Маском крайне правых партий в Европе, включая немецкую партию AfD, занявшую второе место на последних национальных выборах, похоже, нанесла ущерб продажам Tesla на континенте. Реализация автомобилей упала на 45% в январе по сравнению с предыдущим годом.

Ранее немецкий автогигант Volkswagen объявил о резком падении годовой прибыли в течение тяжелого года в связи с высокими производственными затратами и жесткой китайской конкуренцией. Чистая прибыль в 2024 году упала на 30,6% до 12,4 млрд евро (13,4 млрд долларов), хотя общие продажи немного выросли до 324,7 млрд евро.

Volkswagen особенно сильно пострадал от роста затрат и затруднений с переходом на электромобили, где он сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских соперников. Поставки компании в Китай — ее крупнейший национальный рынок — упали почти на 10% в прошлом году, что привело к общему снижению продаж на 3,5% до 9 млн автомобилей по всему миру.