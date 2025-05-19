Литовское правительство подало иск против Беларуси в Международный суд ООН. Вильнюс обвиняет Минск в использовании нелегальной миграции как инструмента политического давления и требует компенсации за причиненный ущерб.

Согласно пресс-релизу МИД Литвы, с 2021 года республика сталкивается с «беспрецедентным потоком нелегальных мигрантов» с территории Беларуси. Литовские власти утверждают, что располагают доказательствами организованного характера этих потоков со стороны белорусских государственных структур.

По заявлению МИД, власти Беларуси увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, упростили выдачу виз и организовали размещение мигрантов на территории страны. После прибытия, как утверждает Вильнюс, их доставляли к литовской границе, где они пересекали ее нелегально.

Литовская сторона также обвиняет белорусские пограничные службы в отказе от сотрудничества по сдерживанию потока мигрантов. Эти действия Литва расценивает как часть гибридной атаки против Евросоюза.

Среди требований Литвы — полное возмещение ущерба, включая расходы на строительство заграждений на границе, а также юридические гарантии недопущения подобных действий в будущем.

Кроме этого, в 2024 году Литва обратилась в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование возможных преступлений против человечности, совершенных белорусскими властями. Речь идет о насильственной депортации, преследованиях и других формах жестокого обращения с гражданским населением.

Миграционный кризис на границе начался весной 2021 года. Тогда тысячи граждан стран Ближнего Востока и Африки, прибывших в Беларусь, попытались нелегально проникнуть на территорию Литвы и Польши. Президент Александр Лукашенко открыто заявлял, что Минск не будет сдерживать транзит мигрантов в Европу, обвинив Запад в развязывании «гибридной войны» против Беларуси.