ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Решение за Киевом
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон и Москва согласовали гарантии безопасности для Украины, но окончательное решение зависит от Киева
Решение за Киевом
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф / AP
17 августа 2025 г.

США и Россия достигли договоренностей по гарантиям безопасности для Украины, однако дальнейшие шаги должны быть сделаны Киевом. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.

«Основной вопрос [по урегулированию украинского конфликта] — это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», — сказал Уиткофф.

По его словам, Москва пошла на уступки по пяти областям Украины.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп во время созвона с европейскими лидерами по итогам переговоров на Аляске заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине прямые гарантии безопасности.

Читайте также

AFP и CNN передавали, что речь может идти о гарантиях по аналогии с пятой статьей Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

Ранее Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в понедельник в Белом доме.

По информации издания, Трамп намерен обсудить «план мирного урегулирования», предусматривающий территориальные уступки Украины.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us