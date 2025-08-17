США и Россия достигли договоренностей по гарантиям безопасности для Украины, однако дальнейшие шаги должны быть сделаны Киевом. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.

«Основной вопрос [по урегулированию украинского конфликта] — это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», — сказал Уиткофф.

По его словам, Москва пошла на уступки по пяти областям Украины.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп во время созвона с европейскими лидерами по итогам переговоров на Аляске заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине прямые гарантии безопасности.