ПОЛИТИКА
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«Альтернатива для Германии» признана экстремистской организацией
Федеральное ведомство по охране конституции Германии классифицировало «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистскую организацию, несовместимую с демократическим порядком страны
«Альтернатива для Германии» признана экстремистской организацией
Партия «Альтернатива для Германии» официально признана правоэкстремистской организацией / Reuters
2 мая 2025 г.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально признана правоэкстремистской организацией. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального ведомства по охране конституции Германии. Такое решение принято после многомесячной проверки, которая ранее классифицировала АдГ лишь как объект подозрения.

Как сообщает Der Spiegel, новый статус означает, что вся партия теперь считается неконституционной. Это дает право использовать в отношении нее разведывательные методы, включая прослушку и внедрение информаторов.

По мнению ведомства, идеология партии основана на «понимании народа, связанном с этническим происхождением», что противоречит демократическому порядку Германии. В частности, в АдГ не считают немцев с миграционной историей из мусульманских стран полноправными гражданами.

Ранее в классификации ведомства существовало три уровня: «предварительная проверка», «подозрение» и «доказанные экстремистские тенденции». В 2019 году АдГ относилась к первому уровню — тогда анализу подлежали только публичные заявления.

По данным Tagesschau, нынешнее решение стало значительным ужесточением позиции властей, хотя и не стало неожиданным.

В конце февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. АдГ заняла второе место с рекордным числом голосов, уступив лишь блоку ХДС/ХСС. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже исключил возможность сотрудничества с этой партией.

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