Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся через день после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского президента, основной темой беседы стали вчерашние переговоры с Путиным, целью которых было «согласовать запросы и потребности России и Украины». Трамп анонсировал, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио в ближайшее время выступят с официальным заявлением об итогах разговора с украинским лидером.

Накануне, после беседы президентов США и России, Кремль сообщил, что Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетическим объектам сроком на 30 дней. Согласно заявлению, соответствующий приказ уже был передан российским военным. Эти переговоры состоялись спустя неделю после встречи американской и украинской делегаций в Джидде, где стороны договорились о 30-дневном прекращении огня.

Комментируя идею временного перемирия, Путин отметил, что Россия поддерживает это предложение, но существуют «нюансы». В разговоре с Трампом он обратил внимание на необходимость контроля за прекращением огня по всей линии соприкосновения, прекращения принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ее вооруженных сил.

Зеленский, в свою очередь, после переговоров Трампа и Путина заявил, что Киев сформулирует свой ответ на предложение только после получения от Вашингтона подробностей договоренности. Тогда же он анонсировал предстоящий телефонный разговор с американским президентом.