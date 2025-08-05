Рязанский нефтеперерабатывающий завод, управляемый компанией «Роснефть», приостановил около 50% своих перерабатывающих мощностей с 2 августа после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, из строя были выведены два основных блока первичной переработки нефти — CDU-3 мощностью 8 600 тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 400 тонн.
В настоящее время предприятие продолжает работу на установке CDU-6, способной перерабатывать до 23 200 тонн нефти в сутки — это около 48% от общей мощности завода.
В прошлом году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн сырой нефти, а также произвел 2,3 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,2 млн тонн мазута и 1,0 млн тонн авиационного керосина.
Reuters также сообщает, что еще один завод «Роснефти» — Новокуйбышевский НПЗ — получил повреждения в результате атак беспилотников и приостановил работу с 2 августа. Компания не предоставила официальный комментарий.
Отметим, что ранее правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина до конца августа. Подобные ограничения вводились и ранее — из-за роста стоимости бензина, вызванного в том числе атаками украинских дронов по российским НПЗ.