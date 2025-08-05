Рязанский нефтеперерабатывающий завод, управляемый компанией «Роснефть», приостановил около 50% своих перерабатывающих мощностей с 2 августа после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, из строя были выведены два основных блока первичной переработки нефти — CDU-3 мощностью 8 600 тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 400 тонн.

В настоящее время предприятие продолжает работу на установке CDU-6, способной перерабатывать до 23 200 тонн нефти в сутки — это около 48% от общей мощности завода.