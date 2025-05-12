Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого предложил Турцию в качестве площадки для прямых переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган подчеркнул историческую важность возобновления прямого диалога между сторонами и готовность Турции оказать всестороннюю поддержку мирному процессу. «Турция готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса», — заявили в его канцелярии.

Турецкий лидер выразил готовность принять на своей территории делегации обеих стран: «Мы будем рады принять у себя делегации России и Украины в связи с мирными переговорами».

Особое внимание в разговоре было уделено необходимости прекращения огня как обязательному условию для начала содержательных переговоров. «Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров», — отметил Эрдоган, добавив, что «появившуюся возможность нельзя упускать».

В ходе телефонного разговора также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также другие региональные и глобальные вопросы.