ТУРЦИЯ
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Турция перенимает эстафету посредника переговоров
Президент Турции в телефонном разговоре с Зеленским предложил свою страну в качестве площадки для российско-украинских переговоров и подчеркнул важность прекращения огня
Турция перенимает эстафету посредника переговоров
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / AA
12 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого предложил Турцию в качестве площадки для прямых переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган подчеркнул историческую важность возобновления прямого диалога между сторонами и готовность Турции оказать всестороннюю поддержку мирному процессу. «Турция готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса», — заявили в его канцелярии.

Турецкий лидер выразил готовность принять на своей территории делегации обеих стран: «Мы будем рады принять у себя делегации России и Украины в связи с мирными переговорами».

Особое внимание в разговоре было уделено необходимости прекращения огня как обязательному условию для начала содержательных переговоров. «Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров», — отметил Эрдоган, добавив, что «появившуюся возможность нельзя упускать».

В ходе телефонного разговора также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также другие региональные и глобальные вопросы.

 

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