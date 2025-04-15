Президент США Дональд Трамп предложил отправлять американских граждан, осужденных за насильственные преступления, в Сальвадор.

При этом он уточнил, что высылать их будут в тюрьму СЕСОТ. Это исправительное учреждение, критикуемое за жестокие условия содержания, уже используется для заключенных, депортированных из США. По словам Трампа, президенту Сальвадора Найибу Букеле «придется построить еще пять таких мест», чтобы вместить новых заключенных.

В беседе с AP юристы подчеркивают: насильственная отправка граждан США в зарубежные тюрьмы противоречит Конституции, в том числе запрету на жестокие и необычные наказания и праву на судебную защиту. Ранее администрация Трампа уже депортировала мигрантов в CECOT в обход судебных процедур, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций.

Отправка мигрантов в Сальвадор служит предупреждением другим потенциальным мигрантам: попытки попасть в США или остаться там сопряжены с рисками, отмечают юристы, комментируя логику Трампа.

Есть и другая выгода: лица, отправленные в Сальвадор, оказываются вне юрисдикции американских судов. Администрация утверждает, что судьи не могут приказать вернуть их, так как США больше не контролируют этих людей.

Предложение Трампа депортировать по тому же принципу и американцев вызвало волну возмущения. Правоведы подчеркивают: депортация американцев или их перевод в зарубежные тюрьмы невозможны без нарушений закона. Попытка реализовать такую инициативу наверняка столкнется с судебными исками и политическим сопротивлением.

Существуют и другие юридические барьеры, помимо запрета на депортацию граждан. У США есть договоры об экстрадиции с рядом стран, в рамках которых американский гражданин может быть передан для суда за преступление, совершенное в другой стране. Это, по сути, единственный легальный способ принудительного вывоза гражданина США.

Депортации укладываются в общую линию администрации Трампа, делающей ставку на жесткие меры, игнорируя правовые и гуманитарные нормы. Белый дом продолжает обсуждение идеи, несмотря на то что против нее выступают как юристы, так и правозащитники и широкая общественность.



