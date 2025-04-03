ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль бомбит даже руины
Глава агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филипп Лаззарини осудил удар Израиля по зданию БАПОР в Джебалии, где укрывались сотни мирных жителей
Израиль бомбит даже руины
Газа / Reuters
3 апреля 2025 г.

Израильская армия нанесла удар по зданию БАПОР в районе Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини.

«Газа: даже руины становятся мишенями. Мишенью атаки израильских сил стало здание БАПОР в Джебалии», — написал он в соцсети X.

По его словам, здание ранее использовалось как медицинский центр и уже было повреждено в ходе войны. На момент последнего удара там укрывались около 700 человек.

«Сообщается, что погибло девять детей, в том числе двухнедельный младенец», — уточнил Лаззарини.

Он подчеркнул, что перемещенные палестинцы не имеют безопасных мест, куда могли бы уйти. Даже после обстрела укрытые в здании остались на месте.

С начала войны, по данным БАПОР, более 300 объектов ООН в Газе были повреждены или уничтожены, несмотря на то, что координаты всех зданий передавались израильской стороне.

«Более 700 человек, стремившихся найти защиту у ООН, были убиты. Объекты ООН игнорируются. Это нарушение международного права», — заявил Лаззарини.

Он вновь призвал к проведению независимого расследования атак на объекты ООН в секторе Газа.

Ранее пресс-служба правительства в Газе сообщила, что при ударе по одной из клиник погибли 22 человека, включая 16 детей, женщин и пожилых.

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