Лидер центристской партии «Национальное единство» Бени Ганц рассматривает возвращение в правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы поддержать голосование за соглашение о прекращении огня с ХАМАС, сообщает вещатель Kan. Решение связано с согласием палестинского движения ХАМАС на сделку по обмену заложниками и 60-дневному перемирию, которое кабинет Нетаньяху так и не одобрил.
Ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич пригрозил в среду отставкой, если Нетаньяху одобрит перемирие,. «Я сказал премьер-министру, что уйду из правительства, если он пойдет на эту сделку», — заявил Смотрич. Аналогичную позицию занимает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который ранее уже покидал правительство из-за перемирия в январе, но вернулся после возобновления войны еврейским государством.
Форум семей израильских заложников выразил недовольство тем, что Биньямин Нетаньяху не созвал совет безопасности для обсуждения сделки.
Стоит отметить, что партия Ганца, контролирующая семь мест в Кнессете и координирующаяся с еще одним депутатом, не сможет полностью компенсировать 13 мест, принадлежащих Смотричу и Бен-Гвиру.
Опрос Kan показал, что 54% израильтян поддерживают сделку по освобождению заложников с выводом войск и прекращением войны, тогда как лишь 28% граждан Израиля выступают за оккупацию города Газа. Ранее в августе кабинет Нетаньяху одобрил план постепенной оккупации Газы, что вызвало широкую международную критику.