Лидер центристской партии «Национальное единство» Бени Ганц рассматривает возвращение в правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы поддержать голосование за соглашение о прекращении огня с ХАМАС, сообщает вещатель Kan. Решение связано с согласием палестинского движения ХАМАС на сделку по обмену заложниками и 60-дневному перемирию, которое кабинет Нетаньяху так и не одобрил.

Ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич пригрозил в среду отставкой, если Нетаньяху одобрит перемирие,. «Я сказал премьер-министру, что уйду из правительства, если он пойдет на эту сделку», — заявил Смотрич. Аналогичную позицию занимает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который ранее уже покидал правительство из-за перемирия в январе, но вернулся после возобновления войны еврейским государством.

Форум семей израильских заложников выразил недовольство тем, что Биньямин Нетаньяху не созвал совет безопасности для обсуждения сделки.