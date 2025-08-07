Федеральная система хранения судебных документов США подверглась масштабной хакерской атаке. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По информации собеседников, злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальным данным в ряде окружных судов, включая личные сведения информаторов, участвовавших в уголовных делах. При этом, по словам одного из источников, данные наиболее защищенных свидетелей федеральных судов, вероятнее всего, не пострадали — они хранятся в отдельных системах Министерства юстиции.
Кроме того, хакеры могли получить доступ к закрытым обвинительным актам, ордерам на арест и обыск, а также другим непубличным материалам уголовных дел.
О взломе стало известно в начале июля. Как отмечает Politico, информацию довели до главных судей федеральных судов 8-го округа, куда входят Арканзас, Айова, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная и Южная Дакота.
Один из источников, проработавший в судебной системе более 20 лет, заявил, что впервые сталкивается с атакой такого масштаба. Другой собеседник сообщил, что в результате взлома в одном из округов были подделаны около десяти судебных дел. Независимых подтверждений этой информации нет.
Официальных заявлений от властей США пока не поступало. По предварительным версиям, за атакой могут стоять хакеры, связанные с иностранными государствами или преступными группировками.