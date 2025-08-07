Федеральная система хранения судебных документов США подверглась масштабной хакерской атаке. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации собеседников, злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальным данным в ряде окружных судов, включая личные сведения информаторов, участвовавших в уголовных делах. При этом, по словам одного из источников, данные наиболее защищенных свидетелей федеральных судов, вероятнее всего, не пострадали — они хранятся в отдельных системах Министерства юстиции.

Кроме того, хакеры могли получить доступ к закрытым обвинительным актам, ордерам на арест и обыск, а также другим непубличным материалам уголовных дел.