Индийские власти возмущены проявленным неуважением со стороны президента США Дональда Трампа. Речь идет и о том, как глава Белого дома к относится к суверенным решениям Индии, и об отношении к премьер-министру Нарендре Моди во время их встречи в феврале, сообщает журнал The Economist.

Хотя публично визит выглядел дружественным, источники издания утверждают, что за закрытыми дверями Трамп вел себя пренебрежительно.

Он якобы настаивал на том, чтобы Индия увеличила закупки американского оружия и энергоносителей, а также заявил, что Нью-Дели обязан открыть свой рынок для американских ядерных технологий и прекратить импорт нефти из России.

По словам дипломатов, поведение Трампа «шокировало» индийскую сторону. Эти действия лишь усилили недоверие к США, отметили источники издания.

Все заявления февральского визита позже вылились в настоящую торговую войну. В начале августа Трамп ввел 25% пошлину на индийский импорт, обвинив Индию в несправедливой торговле и «сотрудничестве с Россией». Он также пригрозил новыми санкциями, если Нью-Дели не откажется от закупок российской нефти. Новые пошлины вступают в силу уже на этой неделе.