Над регионами России за ночь было сбито 26 украинских беспилотников. Как передают местные СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что 15 дронов было сбито над Ростовской областью, четыре — над Орловской, три — над Белгородской и по два — над Брянской и Курской областями.

И.о губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО отражали атаки беспилотников в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.

В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколки повредили несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, а также автомобиль.