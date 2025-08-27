Над регионами России за ночь было сбито 26 украинских беспилотников. Как передают местные СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.
Отмечается, что 15 дронов было сбито над Ростовской областью, четыре — над Орловской, три — над Белгородской и по два — над Брянской и Курской областями.
И.о губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО отражали атаки беспилотников в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.
В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколки повредили несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, а также автомобиль.
В городе Новошахтинск фрагменты дрона упали во двор частного дома. Поздно вечером 26 августа БПЛА упал на крышу четырехэтажного многоквартирного здания в Ростове-на-Дону: произошел взрыв, возник пожар.
Атаке беспилотника также подвергся Белгород, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.