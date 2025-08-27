ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Россию атаковали украинские беспилотники
За ночь над территорией страны сбито 26 дронов
Украинский БПЛА / Reuters
27 августа 2025 г.

Над регионами России за ночь было сбито 26 украинских беспилотников. Как передают местные СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что 15 дронов было сбито над Ростовской областью, четыре — над Орловской, три — над Белгородской и по два — над Брянской и Курской областями.

И.о губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО отражали атаки беспилотников в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.

В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколки повредили несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, а также автомобиль.

В городе Новошахтинск фрагменты дрона упали во двор частного дома. Поздно вечером 26 августа БПЛА упал на крышу четырехэтажного многоквартирного здания в Ростове-на-Дону: произошел взрыв, возник пожар.

Атаке беспилотника также подвергся Белгород, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.



