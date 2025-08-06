Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву. Цель визита высокопоставленного чиновника — добиться прорыва в урегулировании конфликта в Украине — за два дня до истечения срока, установленного президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее Трамп сократил до 10 дней выдвинутый России первоначальный 50-дневный ультиматум о прекращении боевых действий. В противном случае, по его словам, против России и ее ближайших торговых партнеров будут введены жесткие санкции. Срок нового ультиматума истекает 8 августа.

Источник, знакомый с графиком Уиткоффа, сообщил Reuters, что спецпосланник Трампа должен встретиться с российским руководством. В Кремле заявили, что возможна встреча с президентом Владимиром Путиным. Однако официального подтверждения данной информации пока не было.

По словам трех источников, близких к Кремлю, Путин вряд ли уступит ультиматуму Трампа. Российский лидер уверен в победе в войне и ставит военные цели выше стремления к улучшению отношений с США.