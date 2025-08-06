Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву. Цель визита высокопоставленного чиновника — добиться прорыва в урегулировании конфликта в Украине — за два дня до истечения срока, установленного президентом Дональдом Трампом.
Напомним, что ранее Трамп сократил до 10 дней выдвинутый России первоначальный 50-дневный ультиматум о прекращении боевых действий. В противном случае, по его словам, против России и ее ближайших торговых партнеров будут введены жесткие санкции. Срок нового ультиматума истекает 8 августа.
Источник, знакомый с графиком Уиткоффа, сообщил Reuters, что спецпосланник Трампа должен встретиться с российским руководством. В Кремле заявили, что возможна встреча с президентом Владимиром Путиным. Однако официального подтверждения данной информации пока не было.
По словам трех источников, близких к Кремлю, Путин вряд ли уступит ультиматуму Трампа. Российский лидер уверен в победе в войне и ставит военные цели выше стремления к улучшению отношений с США.
«Визит Уиткоффа — это последняя попытка найти решение, которое позволило бы обеим сторонам сохранить лицо. Однако я не думаю, что будет достигнут какой-либо компромисс», — заявил Герхард Манготт, австрийский аналитик и член группы западных ученых и журналистов, которые регулярно встречались с Путиным на протяжении многих лет.
Российские источники сообщили Reuters, что Путин скептически относится к эффективности новых американских санкций. По их словам, российский лидер не хочет злить Трампа и понимает, что может упустить шанс на улучшение отношений с Вашингтоном и Западом. Однако военные цели для него важнее.
«Россия будет настаивать на готовности к прекращению огня, но только на тех условиях, которые она формулирует уже два-три года», — сказал он в телефонном интервью Reuters. «Трамп окажется под давлением выполнить свои обещания — повысить тарифы для всех стран, покупающих нефть, газ и, вероятно, уран у России».
Стив Уиткофф, миллиардер в сфере недвижимости, уже проводил несколько продолжительных встреч с Путиным. До вступления в команду Трампа в январе он не имел дипломатического опыта. Тем не менее, Уиткоффу поручили вести переговоры о прекращении огня в Украине и Газе, а также участвовать в урегулировании кризиса вокруг ядерной программы Ирана.