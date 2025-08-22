Утекшие в СМИ тайные отчеты израильской армии показывают: подавляющее большинство погибших в Газе — мирные жители.

Совместное расследование Guardian, +972 Magazine и Local Call выявило, что к маю 2025 года израильская военная разведка зафиксировала 8900 убитых или «вероятно убитых» членов ХАМАС.

При этом общее число жертв израильских атак, по данным Минздрава Газы, в мае достигло 60 тыс. человек. Это значит, что примерно 83% убитых были мирными жителями, и это подчеркивается даже в самом секретном докладе израильской армии, пишет Guardian.

Такой уровень гибели мирных людей редко встречается в современной войне. Эксперты из программы Uppsala Conflict Data отмечают: даже в Сирии и Судане соотношение гражданских и военных потерь было ниже. Исключения — Сребреница, геноцид в Руанде и осада Мариуполя в 2022 году, отмечает Guardian.

Несмотря на эту статистику, израильские политики часто называют другие цифры — якобы Израиль убил до 20 тыс. членов ХАМАС. Тель-Авив настаивает, что соотношение потерь 1:1. Однако эта статистика не выдерживает критики даже внутри Израиля, подчеркивает газета.