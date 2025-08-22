ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Израильская армия созналась в убийствах?
Секретные отчеты израильских военных подтверждают, что более 83% всех убитых в Газе — мирные жители
Израильская армия созналась в убийствах?
Убитая горем женщина в Газе / Reuters
15 часов назад

Утекшие в СМИ тайные отчеты израильской армии показывают: подавляющее большинство погибших в Газе — мирные жители. 

Совместное расследование Guardian, +972 Magazine и Local Call выявило, что к маю 2025 года израильская военная разведка зафиксировала 8900 убитых или «вероятно убитых» членов ХАМАС. 

При этом общее число жертв израильских атак, по данным Минздрава Газы, в мае достигло 60 тыс. человек. Это значит, что примерно 83% убитых были мирными жителями, и это подчеркивается даже в самом секретном докладе израильской армии, пишет Guardian. 

Такой уровень гибели мирных людей редко встречается в современной войне. Эксперты из программы Uppsala Conflict Data отмечают: даже в Сирии и Судане соотношение гражданских и военных потерь было ниже. Исключения — Сребреница, геноцид в Руанде и осада Мариуполя в 2022 году, отмечает Guardian.

Несмотря на эту статистику, израильские политики часто называют другие цифры — якобы Израиль убил до 20 тыс. членов ХАМАС. Тель-Авив настаивает, что соотношение потерь 1:1. Однако эта статистика не выдерживает критики даже внутри Израиля, подчеркивает газета. 

Читайте также

Бывший генерал израильской армии Ицхак Брик открыто обвиняет власти в манипуляциях. По его словам, «между официальными данными и реальностью нет ничего общего». Он утверждает, что большинство убитых — мирные жители, а на местах израильские военные намеренно записывают всех погибших как членов ХАМАС без проверки личности.

Источники Guardian, знакомые с базой данных, говорят, что армия считает ее единственным достоверным источником о потерях противника. При этом военные сами используют данные Минздрава Газы, которые политики публично отвергают, отмечает газета. Реальные цифры потерь в секторе, вероятно, выше и еще более мрачные: под завалами остаются тысячи тел погибших, до которых спасатели просто не успевают добраться.

Ситуация усугубляется голодом. После попыток Израиля заменить ООН и гуманитарные организации сотни людей погибли, пытаясь получить еду в зонах военной блокады. Более 200 человек погибли от истощения и обезвоживания. Кроме того, Израиль готовится к новой операции на севере сектора и осаде города Газа, что грозит новыми жертвами среди мирных жителей.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us