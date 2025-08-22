Утекшие в СМИ тайные отчеты израильской армии показывают: подавляющее большинство погибших в Газе — мирные жители.
Совместное расследование Guardian, +972 Magazine и Local Call выявило, что к маю 2025 года израильская военная разведка зафиксировала 8900 убитых или «вероятно убитых» членов ХАМАС.
При этом общее число жертв израильских атак, по данным Минздрава Газы, в мае достигло 60 тыс. человек. Это значит, что примерно 83% убитых были мирными жителями, и это подчеркивается даже в самом секретном докладе израильской армии, пишет Guardian.
Такой уровень гибели мирных людей редко встречается в современной войне. Эксперты из программы Uppsala Conflict Data отмечают: даже в Сирии и Судане соотношение гражданских и военных потерь было ниже. Исключения — Сребреница, геноцид в Руанде и осада Мариуполя в 2022 году, отмечает Guardian.
Несмотря на эту статистику, израильские политики часто называют другие цифры — якобы Израиль убил до 20 тыс. членов ХАМАС. Тель-Авив настаивает, что соотношение потерь 1:1. Однако эта статистика не выдерживает критики даже внутри Израиля, подчеркивает газета.
Бывший генерал израильской армии Ицхак Брик открыто обвиняет власти в манипуляциях. По его словам, «между официальными данными и реальностью нет ничего общего». Он утверждает, что большинство убитых — мирные жители, а на местах израильские военные намеренно записывают всех погибших как членов ХАМАС без проверки личности.
Источники Guardian, знакомые с базой данных, говорят, что армия считает ее единственным достоверным источником о потерях противника. При этом военные сами используют данные Минздрава Газы, которые политики публично отвергают, отмечает газета. Реальные цифры потерь в секторе, вероятно, выше и еще более мрачные: под завалами остаются тысячи тел погибших, до которых спасатели просто не успевают добраться.
Ситуация усугубляется голодом. После попыток Израиля заменить ООН и гуманитарные организации сотни людей погибли, пытаясь получить еду в зонах военной блокады. Более 200 человек погибли от истощения и обезвоживания. Кроме того, Израиль готовится к новой операции на севере сектора и осаде города Газа, что грозит новыми жертвами среди мирных жителей.