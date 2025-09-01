Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) предупредило: в Газе формируется «потерянное поколение» — более 660 тыс. детей остались без школьного образования из-за израильских атак.

Предупреждение прозвучало на фоне 1 сентября — дня, когда в Газе традиционно начинался школьный год. В то время как на оккупированном Западном берегу сегодня вновь откроются школы, классы в Газе остаются закрытыми под непрекращающимися ударами.

В этом году, равно как и в прошлом, школьникам просто некуда идти учиться — Комиссия по расследованию при Совете ООН по правам человека установила, что израильские войска разрушили или повредили свыше 90% школ и университетов в Газе авиаударами, обстрелами и подрывами. В уцелевших зданиях открыты полевые госпитали и приюты для беженцев.

БАПОР назвало происходящее «войной против детей» и потребовало немедленной защиты мирных жителей.

Масштабы трагедии огромны. С октября 2023 года израильские атаки убили в Газе не менее 17 тыс. школьников и более 1200 студентов вузов, десятки тысяч получили ранения. Почти 1000 учителей и сотрудников сферы образования погибли, тысячи ранены или арестованы. На оккупированном Западном берегу также десятки учеников были убиты, ранены или задержаны в результате израильских рейдов и нападений незаконных еврейских поселенцев.