Украина может согласиться на прекращение боевых действий и фактическую передачу России территорий, которые она уже контролирует, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, президент Владимир Зеленский якобы заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любой план Дональда Трампа, предполагающий отказ от новых украинских земель. Однако в той же беседе Зеленский допустил, что Россия сможет сохранить контроль над уже занятыми районами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крымом.

Такое смягчение позиции Киева связывают с намеченной на пятницу встречей Трампа и Владимира Путина в Аляске. По данным западных чиновников, обсуждается заморозка линии фронта на текущих позициях. Киев рассчитывает взамен на «надежные гарантии безопасности», включая поставки оружия и путь к вступлению в НАТО.

Официально Киев не подтверждал свою готовность уступить территории. Россия ранее якобы потребовала передать ей всю территорию Донецкой и Луганской областей, включая неоккупированные части, отмечает издание.

В Европе опасаются, что Вашингтон и Москва могут договориться о завершении войны без участия Киева. Премьер-министр Польши Дональд Туск 11 августа предупредил, что государственные границы нельзя менять силой, а война России против Украины не должна приносить «агрессору» выгоду.