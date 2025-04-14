Китай внезапно остановил поставки редкоземельных металлов и магнитов, жизненно необходимых для мировой авто-, аэрокосмической и оборонной промышленности.

Партии продукции застряли в портах, пока китайские власти вводят новую систему лицензирования, пишет The New York Times (NYT). Эта система может навсегда перекрыть доступ к стратегическим ресурсам для западных, в частности американских, военных подрядчиков, уточняет газета.

Меры стали ответом Китая на резкое повышение тарифов, объявленное Дональдом Трампом 2 апреля. Уже через два дня Пекин ограничил экспорт шести тяжелых редкоземельных металлов и магнитов, 90% которых производятся в КНР. Вывоз теперь возможен только по спецлицензиям — но процесс их выдачи даже не начался.

Это вызвало панику среди промышленных гигантов. Без этих магнитов заводы в Детройте не смогут выпускать электрокары, дроны, ракеты и роботов. А запасы у компаний минимальны — редкоземельные металлы дороги, и хранить их нерентабельно. Например, диоксид диспрозия стоит $204 за килограмм в Шанхае, а за границей — еще дороже.

Ограничения ударили не только по США — Китай блокирует экспорт даже в Японию и Германию. Контроль в портах ужесточается: где-то требуют лабораторные тесты на наличие тяжелых металлов, где-то — запрещают любые поставки. Парализована работа даже тех предприятий, что закупают магниты с минимальным содержанием спорных элементов, отмечает NYT.

Американские чиновники предупреждают: Китай вслед за Трампом разрушает глобальные цепочки поставок. Глава MP Materials Джеймс Литински заявил, что будущее военных технологий — дроны и роботы — сейчас под угрозой. Его компания — единственный производитель редкоземельных металлов в США — пока не может наладить выпуск магнитов. На отладку собственного производства уйдут годы, и добыча все равно будет не такой рентабельной, как в Китае.

Пекин ясно дал понять: он готов использовать ресурсы как геополитическое оружие. И делает это с хирургической точностью.



