Российский зернотрейдер и экспортер «Паллада» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Центральному банку Сирии и Генеральной корпорации по торговле, хранению и переработке зерна Министерства внутренней торговли Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых требований составляет 5,6 млрд рублей.

Компания «Паллада» зарегистрирована в Ростове-на-Дону и работает с 2022 года. Она входит в Союз экспортеров и производителей зерна и считается одним из крупных игроков на российском зерновом рынке.

По информации агентства, получить комментарий от представителей компании «Паллада» пока не удалось. Сирийская сторона также не дала ответа на запрос.

Россия традиционно занимала ключевую роль в поставках пшеницы в Сирию. Однако после смены власти в стране регулярные поставки были приостановлены. Новое правительство Сирии пока официально не обсуждало этот вопрос с российской стороной.

В марте сирийское правительство объявило тендеры на закупку 200 000 тонн пшеницы, что стало крупнейшей закупочной инициативой после свержения режима Асада, согласно местным СМИ.

После краха бывшего режима в декабре Россия приостановила экспорт пшеницы в Сирию, прекратив годы стабильных поставок во время правления Асада.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина поставила в Сирию 500 тонн муки в рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины», координируя свои действия со Всемирной продовольственной программой.