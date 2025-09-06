Высокопоставленные чиновники Пентагона предложили сосредоточить оборонную политику США на внутренних вызовах и угрозах в пределах Западного полушария, пишет Politico. Об этом говорится в проекте новой Стратегии национальной обороны, представленной министру обороны Питу Хегсету на прошлой неделе.
Источники издания отмечают, что принятие документа станет резким отходом от курса предыдущих администраций. Дональд Трамп в свой первый срок называл Китай «главным соперником США» и подчеркивал, что Пекин и Москва «пытаются построить мир по своей авторитарной модели».
Джо Байден, сменивший его, указывал на необходимость противостояния «скоординированным ядерным вызовам» со стороны России, Китая и Северной Кореи.
По информации Politico, новая линия может вызвать критику в обеих партиях, особенно среди сторонников жесткой линии в отношении Пекина и Москвы. Один из собеседников издания отметил: «Это будет серьезный сдвиг для США и их союзников на нескольких континентах. Старые обещания США начинают ставиться под сомнение».
Республиканский эксперт по внешней политике подчеркнул, что такой подход «не соответствует ястребиным взглядам президента Трампа». Он напомнил, что глава Белого дома продолжает обвинять Китай, Россию и Северную Корею в «заговоре против США» и сохраняет высокие тарифы на китайские товары.
Хотя министр обороны Пит Хегсет может внести правки, часть изменений уже реализуется. Пентагон задействовал тысячи военнослужащих Национальной гвардии для поддержки полиции в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.
В Карибский бассейн направлены военные корабли и истребители F-35 для борьбы с наркотрафиком. Кроме того, создана милитаризованная зона вдоль границы с Мексикой, где военные получили право задерживать гражданских лиц.
Новая политика связана с позицией замглавы Пентагона Элбриджа Колби. В 2018 году он был соавтором прежней концепции, а теперь продвигает более изоляционистский подход, совпадающий с линией вице-президента Джей Ди Вэнса. Он выступает за освобождение США от чрезмерных международных обязательств.
Союзники Вашингтона выражают обеспокоенность последствиями возможного пересмотра политики, поскольку это может привести к выводу американских войск из Европы и Ближнего Востока, а также сокращению ключевых программ военной поддержки.
Уже известно, что финансирование будет прекращено для Латвии, Литвы и Эстонии, которым США ежегодно выделяли сотни миллионов долларов на укрепление обороны, включая поставки систем HIMARS.
По данным дипломатов, НАТО готовится к сокращению американского контингента численностью около 80 тыс. военнослужащих в Европе. Масштабы зависят от решений Трампа.