Высокопоставленные чиновники Пентагона предложили сосредоточить оборонную политику США на внутренних вызовах и угрозах в пределах Западного полушария, пишет Politico. Об этом говорится в проекте новой Стратегии национальной обороны, представленной министру обороны Питу Хегсету на прошлой неделе.

Источники издания отмечают, что принятие документа станет резким отходом от курса предыдущих администраций. Дональд Трамп в свой первый срок называл Китай «главным соперником США» и подчеркивал, что Пекин и Москва «пытаются построить мир по своей авторитарной модели».

Джо Байден, сменивший его, указывал на необходимость противостояния «скоординированным ядерным вызовам» со стороны России, Китая и Северной Кореи.

По информации Politico, новая линия может вызвать критику в обеих партиях, особенно среди сторонников жесткой линии в отношении Пекина и Москвы. Один из собеседников издания отметил: «Это будет серьезный сдвиг для США и их союзников на нескольких континентах. Старые обещания США начинают ставиться под сомнение».

Республиканский эксперт по внешней политике подчеркнул, что такой подход «не соответствует ястребиным взглядам президента Трампа». Он напомнил, что глава Белого дома продолжает обвинять Китай, Россию и Северную Корею в «заговоре против США» и сохраняет высокие тарифы на китайские товары.

Хотя министр обороны Пит Хегсет может внести правки, часть изменений уже реализуется. Пентагон задействовал тысячи военнослужащих Национальной гвардии для поддержки полиции в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.