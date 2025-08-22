Израильское правительство планирует ограничить подачу воды в северные районы сектора Газа, чтобы ускорить переселение палестинцев на юг. Об этом сообщил государственный телеканал KAN.

По его данным, власти намерены сократить объемы воды, поступающие в северную часть Газы, и одновременно провести две новые водопроводные линии в южные районы.

Ранее Израиль полностью перекрыл подачу воды через линии компании «Микрот», которые с января 2025 года оставались последним источником водоснабжения сектора.

В марте была отключена и последняя линия электропитания центральной водоочистной станции в районе Дейр-эль-Балах на юге.