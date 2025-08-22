Израильское правительство планирует ограничить подачу воды в северные районы сектора Газа, чтобы ускорить переселение палестинцев на юг. Об этом сообщил государственный телеканал KAN.
По его данным, власти намерены сократить объемы воды, поступающие в северную часть Газы, и одновременно провести две новые водопроводные линии в южные районы.
Ранее Израиль полностью перекрыл подачу воды через линии компании «Микрот», которые с января 2025 года оставались последним источником водоснабжения сектора.
В марте была отключена и последняя линия электропитания центральной водоочистной станции в районе Дейр-эль-Балах на юге.
8 августа кабинет безопасности Израиля утвердил план по оккупации города Газа, расположенного в северной части осажденного палестинского сектора. Перед заседанием премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нацелен на полную оккупацию всей территории Газы. Министр обороны Исраэль Кац также одобрил этот план.
Согласно утвержденной схеме, на первом этапе около миллиона палестинцев должны быть насильственно перемещены на юг. После окружения города по нему планируется нанести массированные удары, а затем провести наземное наступление.
18 августа движение ХАМАС приняло предложение Египта и Катара о прекращении огня и обмене пленными. Однако Израиль до сих пор не дал официального ответа на этот план.