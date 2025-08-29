Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сообщил, что республика добьется энергетической независимости к августу 2027 года. Об этом он сказал на встрече президента Эмомали Рахмона с работниками Рогунской гидроэлектростанции и активом города Рогуна, передает пресс-служба главы государства.
Президент Эмомали Рахмон отметил, что с начала эксплуатации первых двух агрегатов Рогунской ГЭС произведено 9,1 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму 2,1 млрд сомони ($219 млн). В 2026 году планируется заменить рабочие колеса пятого и шестого гидроагрегатов на постоянные. Это позволит увеличить объем выработки. Новое оборудование поставила австрийская компания Voith Hydro.
Рахмон подчеркнул необходимость ускорить строительство плотины и ввод новых мощностей. Он призвал обеспечить качество и соблюдение международных стандартов.
В строительстве задействовано 18,3 тыс. рабочих и инженеров и более 3,7 тыс. единиц техники. Итальянская компания «Вибильд», которая занимается строительством плотины, получила поручение наполнить водохранилище до уровня 1100 метров к концу сентября текущего года.
«Следует отметить, что к 9 сентября — дню празднования 34-й годовщины независимости государства — уровень плотины будет доведен до 1110 метров над уровнем моря, а ее высота составит 145 метров», — сказал Рахмон.
По его словам, в 2024 году на проект было направлено 2,8 млрд сомони ($292 млн). С привлечением внутренних ресурсов сумма выросла до 4,8 млрд сомони (свыше $500 млн). В 2025 году расходы составили 4,3 млрд сомони (почти $450 млн). С 2008 года общий объем финансирования превысил 48,1 млрд сомони ($5 млрд).
Наряду с бюджетными средствами Таджикистан активно привлекает международное финансирование. С 2020 года ведется сотрудничество с Всемирным банком. За это время состоялось более 300 встреч с представителями организации и других партнеров. Обсуждались вопросы безопасности плотины, экологии, социальных аспектов и технических деталей.
Всемирный банк выделил на проект $650 млн. На первую фазу подписано грантовое соглашение на $350 млн. Дополнительно заключены соглашения с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций на $500 млн, Исламским банком развития и арабскими фондами на $450 млн, а также с Катарским фондом развития на $50 млн. Ведутся переговоры о новых кредитах и грантах на сумму $1,7 млрд.
Рогунская гидроэлектростанция является крупнейшим энергетическим проектом Таджикистана. Завершение строительства запланировано к 2031 году. После ввода в эксплуатацию она станет крупнейшей ГЭС Центральной Азии с установленной мощностью 3600 МВт и годовой выработкой от 13 до 17 млрд кВт*ч.