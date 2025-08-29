Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сообщил, что республика добьется энергетической независимости к августу 2027 года. Об этом он сказал на встрече президента Эмомали Рахмона с работниками Рогунской гидроэлектростанции и активом города Рогуна, передает пресс-служба главы государства.

Президент Эмомали Рахмон отметил, что с начала эксплуатации первых двух агрегатов Рогунской ГЭС произведено 9,1 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму 2,1 млрд сомони ($219 млн). В 2026 году планируется заменить рабочие колеса пятого и шестого гидроагрегатов на постоянные. Это позволит увеличить объем выработки. Новое оборудование поставила австрийская компания Voith Hydro.

Рахмон подчеркнул необходимость ускорить строительство плотины и ввод новых мощностей. Он призвал обеспечить качество и соблюдение международных стандартов.

В строительстве задействовано 18,3 тыс. рабочих и инженеров и более 3,7 тыс. единиц техники. Итальянская компания «Вибильд», которая занимается строительством плотины, получила поручение наполнить водохранилище до уровня 1100 метров к концу сентября текущего года.

«Следует отметить, что к 9 сентября — дню празднования 34-й годовщины независимости государства — уровень плотины будет доведен до 1110 метров над уровнем моря, а ее высота составит 145 метров», — сказал Рахмон.