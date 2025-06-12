ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Как нейросети помогают Украине атаковать РФ?
Киев использовал искусственный интеллект для наведения дронов
Как нейросети помогают Украине атаковать РФ?
Украинский дрон / Reuters
12 июня 2025 г.

Украина использовала искусственный интеллект для уничтожения российских бомбардировщиков во время операции «Паутина». Об этом со ссылкой на украинские источники пишет Financial Times (FT).

Служба безопасности Украины (СБУ) направила квадрокоптеры с ИИ на четыре российских авиабазы, включая объекты за Полярным кругом. Эти дроны, созданные украинской компанией First Contact, далеки от обычных моделей на фронте — они устойчивы к непогоде, защищены от радиопомех и рассчитаны на точечные удары, отмечает газета. После запуска машины продолжали двигаться по заданному маршруту даже без связи с оператором и автоматически активировали боеголовки при приближении к цели.

«Это настоящая революция в военном деле, — отметил глава First Contact Валерий Боровик. — Рой дронов, миниатюризация, наведение на последнем участке — все это уже здесь».

Война России и Украины давно превратила поле боя в полигон для испытаний технологий будущего. Обе стороны стремятся создать более умные и устойчивые беспилотные системы. Украинская компания The Fourth Law уже внедряет дроны, в которых ИИ берет управление при подлете к цели после ручного выбора направления оператором.

Одновременно Минцифры Украины запустило беспилотный «носитель» — он способен преодолевать до 300 км и сбрасывать два беспилотника с автономной навигацией и наведением.

Россия также наращивает ИИ-возможности. 9 июня украинская разведка сообщила, что обнаружила российский дрон с системой автономного поиска и выбора целей. По данным СБУ, дрон был собран из запчастей игровых приставок.

Чтобы обойти украинские глушилки, Россия массово перешла на волоконно-оптические дроны, управляемые через тонкий провод, отмечает FT. Украина, по признанию разработчиков, недооценила угрозу и не рассчитала, что Москва сможет обойти глушилки так легко.

«Мы ошиблись в расчетах», — признает глава TAF Drones Александр Яковенко.

Его компания теперь производит до 10 тыс. аналогичных дронов в месяц. Но для достижения паритета с Москвой, по его словам, нужно выпускать не менее 70 тыс.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Украина считает, что сохраняет технологическое преимущество, уточняет FT. С наступлением лета и активизацией российского наступления на Сумы и Днепропетровскую область реальная борьба разворачивается не только за территорию — но и за контроль над небом.

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