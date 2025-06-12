Украина использовала искусственный интеллект для уничтожения российских бомбардировщиков во время операции «Паутина». Об этом со ссылкой на украинские источники пишет Financial Times (FT).

Служба безопасности Украины (СБУ) направила квадрокоптеры с ИИ на четыре российских авиабазы, включая объекты за Полярным кругом. Эти дроны, созданные украинской компанией First Contact, далеки от обычных моделей на фронте — они устойчивы к непогоде, защищены от радиопомех и рассчитаны на точечные удары, отмечает газета. После запуска машины продолжали двигаться по заданному маршруту даже без связи с оператором и автоматически активировали боеголовки при приближении к цели.

«Это настоящая революция в военном деле, — отметил глава First Contact Валерий Боровик. — Рой дронов, миниатюризация, наведение на последнем участке — все это уже здесь».

Война России и Украины давно превратила поле боя в полигон для испытаний технологий будущего. Обе стороны стремятся создать более умные и устойчивые беспилотные системы. Украинская компания The Fourth Law уже внедряет дроны, в которых ИИ берет управление при подлете к цели после ручного выбора направления оператором.

Одновременно Минцифры Украины запустило беспилотный «носитель» — он способен преодолевать до 300 км и сбрасывать два беспилотника с автономной навигацией и наведением.

Россия также наращивает ИИ-возможности. 9 июня украинская разведка сообщила, что обнаружила российский дрон с системой автономного поиска и выбора целей. По данным СБУ, дрон был собран из запчастей игровых приставок.

Чтобы обойти украинские глушилки, Россия массово перешла на волоконно-оптические дроны, управляемые через тонкий провод, отмечает FT. Украина, по признанию разработчиков, недооценила угрозу и не рассчитала, что Москва сможет обойти глушилки так легко.

«Мы ошиблись в расчетах», — признает глава TAF Drones Александр Яковенко.

Его компания теперь производит до 10 тыс. аналогичных дронов в месяц. Но для достижения паритета с Москвой, по его словам, нужно выпускать не менее 70 тыс.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Украина считает, что сохраняет технологическое преимущество, уточняет FT. С наступлением лета и активизацией российского наступления на Сумы и Днепропетровскую область реальная борьба разворачивается не только за территорию — но и за контроль над небом.