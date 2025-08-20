Последние две недели в мировой дипломатии напоминали ускоренную пленку: спецпосланник США Стив Уиткофф летел в Москву, глава РФ Владимир Путин — на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом, украинские и европейские лидеры — в Белый дом. Красные дорожки, черные костюмы, торжественные рукопожатия перед камерами — все это создавало иллюзию неминуемого прорыва.

Трамп, как всегда уверенный в собственных способностях склонить любого к своей воле, не скупился на оптимистичные заявления. «Я считаю, что мирное соглашение — это то, что вполне достижимо в ближайшем будущем», — заявил он европейским лидерам. Однако за театральностью встреч скрывается жестокая реальность: Россия и Украина по-прежнему преследуют абсолютно несовместимые цели.

Война логики против логики войны

Украина хочет быть безопасной, суверенной и независимой. Россия хочет подчинить Украину и контролировать ее судьбу. Это не просто разногласия по поводу границ или сфер влияния — это фундаментальное столкновение двух взаимоисключающих видений будущего.

Трамп, похоже, не понимает экзистенциальные причины войны. Для него войны — это просто насилие, кровопролитие и убийства без какого-либо рационального обоснования. Он часто сравнивает воюющие стороны с детьми, дерущимися на школьной площадке. Но войны, какими бы кровавыми они ни были, отнюдь не иррациональны. Они отражают реальный политический конфликт и расчет одной или нескольких сторон, что боевые действия — лучший способ достичь своих целей, чем дипломатия.

Именно таким был расчет Путина с февраля 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала прокси-войну против Украины в Донбассе. Но конфликт, который привел главу РФ к этому выводу, существовал гораздо дольше и уходит корнями глубже. Он проистекает из убеждения Путина, что Запад плохо обошелся с Москвой после завершения холодной войны, и как только у России появилась сила, он был полон решимости обратить этот порядок вспять — силой оружия, если необходимо.

Путин не будет удовлетворен до тех пор, пока не вытеснит западное (читай: НАТО) влияние из Центральной и Восточной Европы. Для него подчинение Украины — критически важная часть этого плана.

Иллюзия территориальных компромиссов

Далеко не факт, что Трамп и его главный мирный посланник Стив Уиткофф действительно понимают эту перспективу. Для них конфликт касается территории — а перспектива территориальных обменов предполагает возможность окончания войны.

В Москве две недели назад Уиткофф ухватился за идею Путина о том, что если Россия сможет получить весь Донбасс, он будет готов вернуть территории, которые Россия захватила на севере Украины. Для Уиткоффа эта «уступка» представляла прорыв, хотя это было не так.

Украина сражается за удержание линии в Донецкой области — той самой территории, которую Москва хочет заполучить уже более 11 лет. Территория обширна, здесь проживают сотни тысяч людей, и, что критически важно, она составляет основной оборонительный пояс, защищающий дорогу на Киев и дальше. Украина уже заявила, что не может и не будет отдавать никакую территорию, которую Россия даже не контролирует.

На Аляске Трамп, похоже, встал на сторону Путина: американский президент отказался от своего требования о немедленном прекращении огня, которое Зеленский принял, а Путин — нет, и выразил поддержку идее передачи Украиной всего Донецка ради мира. В ответ Путин предложил письменные гарантии, что вряд ли может удовлетворить украинцев.

Туман войны и туман дипломатии

После странного, нарочито постановочного саммита в Вашингтоне почти все большие вопросы остаются без ответа. Центральная проблема — гарантии безопасности, которые Трамп готов предложить Украине. Во время предвыборной кампании 2024 года он обещал не направлять американские войска в Украину, но во время встречи в Овальном кабинете дважды отказался исключить их отправку для обеспечения безопасности страны как части окончательного мирного соглашения. Однако уже на следующий день он снова исключил участие американских войск в любых миротворческих силах, предположив, что Великобритания и Франция могут взять на себя ведущую роль, а Вашингтон потенциально обеспечит воздушную поддержку.

Российский МИД категорически отверг идею любых войск НАТО в Украине.

Но какую ценность имеют любые гарантии безопасности после того, как Украина дважды видела, как международные обязательства превращались в пустые бумажки? Будапештский меморандум 1994 года и Минские соглашения 2015 года были разорваны всеми подписантами. Украина уже дважды обжигалась на международных гарантиях безопасности, поэтому теперь относится к любым обещаниям крайне осторожно.

Остается неясным, состоится ли вообще встреча между Путиным и Зеленским. Трамп прервал свою встречу с европейскими лидерами, чтобы поговорить с российским лидером о такой возможности, но Россия традиционно отказывается от общения с Киевом. Если встреча и состоится, где она пройдет и какой будет повестка дня — загадка.

Еще более болезненный вопрос — территориальные уступки. Сможет ли Украина согласиться на сдачу Крыма или Донбасса? Отказ от части территории ради мира преследует Зеленского с 2022 года. Крым Россия контролирует уже десятилетие — там она построила мосты, укрепила власть, фактически интегрировала в свою систему. Его возвращение выглядит тяжелой задачей, но официально признать потерю означает поставить крест на одном из ключевых принципов украинской государственности.

Донбасс — иная история. За эти территории еще идет реальная война. Донецк остается полем сражения, а не российским анклавом. Это сердце угольной и металлургической промышленности Украины, будущая надежда на добычу газа. И есть конституционная проблема — украинская Конституция запрещает уступку территории без общенационального референдума. Зеленский не может просто отдать одну пятую страны.

Любое американское соглашение, узаконивающее насильственное перекраивание границ, нанесет удар по международной системе. США с XX века выступали против захватнических войн на присоединение — формально война в Персидском заливе велась именно для того, чтобы не дать Ираку захватить Кувейт силой. Американские администрации осуждали российские аннексии в Грузии и Украине.