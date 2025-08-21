ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
США просят вложиться самолетами, ракетами и разведкой
Европейские страны предлагают США разместить истребители F-35 в Румынии и предоставить Украине ракеты и спутниковую поддержку в рамках будущих гарантий безопасности
США просят вложиться самолетами, ракетами и разведкой
Европа просит США разместить F-35 в Румынии для гарантий Украине / Reuters
21 августа 2025 г.

Европейские страны обратились к США с предложением разместить американские истребители F-35 в Румынии для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает The Times.

Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить воздушную поддержку коалиции союзников. После этого европейские военные лидеры начали обсуждать с американскими коллегами детали будущего сотрудничества.

В среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн провел встречу с генералами Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.

На ней европейские страны предложили Румынию как основное место для размещения американской авиации. Там НАТО строит крупнейшую авиабазу в Европе, которая уже использовалась США во время войны в Ираке и сегодня обеспечивает патрулирование Черного моря.

Кроме размещения F-35, союзники хотят гарантировать доступ к американским спутникам для навигации и разведки, а также поставки зенитных комплексов Patriot и NASAMS для защиты Украины от возможных атак.

Читайте также

По данным The Times, Великобритания с начала войны ведет разведывательные полеты над Черным морем с использованием самолетов Boeing, что требует разрешения Вашингтона. Лондон рассчитывает сохранить эту возможность и после завершения боевых действий.

Кроме того, Великобритания готова направить в западную Украину истребители Typhoon и бригаду численностью 3000–5000 военнослужащих для обучения украинской армии.

Франция, Канада и Австралия также выразили готовность направить военных в западные регионы Украины. По информации издания, около десяти стран обсуждают возможность участия в миротворческом контингенте.

Однако часть европейских государств сталкивается с трудностями. В Германии, где в последние годы резко сократился Бундесвер, власти сомневаются, удастся ли выделить необходимое количество солдат для отправки в Украину.

СвязанныеTRT Global - Вашингтон отходит в сторону?
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us