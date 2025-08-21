Европейские страны обратились к США с предложением разместить американские истребители F-35 в Румынии для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает The Times.
Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить воздушную поддержку коалиции союзников. После этого европейские военные лидеры начали обсуждать с американскими коллегами детали будущего сотрудничества.
В среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн провел встречу с генералами Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.
На ней европейские страны предложили Румынию как основное место для размещения американской авиации. Там НАТО строит крупнейшую авиабазу в Европе, которая уже использовалась США во время войны в Ираке и сегодня обеспечивает патрулирование Черного моря.
Кроме размещения F-35, союзники хотят гарантировать доступ к американским спутникам для навигации и разведки, а также поставки зенитных комплексов Patriot и NASAMS для защиты Украины от возможных атак.
По данным The Times, Великобритания с начала войны ведет разведывательные полеты над Черным морем с использованием самолетов Boeing, что требует разрешения Вашингтона. Лондон рассчитывает сохранить эту возможность и после завершения боевых действий.
Кроме того, Великобритания готова направить в западную Украину истребители Typhoon и бригаду численностью 3000–5000 военнослужащих для обучения украинской армии.
Франция, Канада и Австралия также выразили готовность направить военных в западные регионы Украины. По информации издания, около десяти стран обсуждают возможность участия в миротворческом контингенте.
Однако часть европейских государств сталкивается с трудностями. В Германии, где в последние годы резко сократился Бундесвер, власти сомневаются, удастся ли выделить необходимое количество солдат для отправки в Украину.