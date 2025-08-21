Европейские страны обратились к США с предложением разместить американские истребители F-35 в Румынии для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает The Times.

Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить воздушную поддержку коалиции союзников. После этого европейские военные лидеры начали обсуждать с американскими коллегами детали будущего сотрудничества.

В среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн провел встречу с генералами Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.

На ней европейские страны предложили Румынию как основное место для размещения американской авиации. Там НАТО строит крупнейшую авиабазу в Европе, которая уже использовалась США во время войны в Ираке и сегодня обеспечивает патрулирование Черного моря.

Кроме размещения F-35, союзники хотят гарантировать доступ к американским спутникам для навигации и разведки, а также поставки зенитных комплексов Patriot и NASAMS для защиты Украины от возможных атак.