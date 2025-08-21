США и Европа рассматривают четыре сценария гарантий безопасности для Киева, сообщает The Times.

Газета уточняет: военные руководители получили десятидневный срок на разработку европейского плана, который также получил бы поддержку Вашингтона. Украина при этом настаивает, что будущие договоренности должны быть «очень конкретными и действенными».

Первый вариант предполагает обучение украинских войск на территории страны. Великобритания и Франция готовы направить тысячи военных инструкторов в район Львова, а в Киеве может быть создан координационный центр под руководством британского офицера. Украинское небо будут патрулировать европейские истребители Typhoon или F-35, а США обеспечат военную и разведывательную поддержку — но все это уже после подписания мирных договоренностей с Москвой.

Второй сценарий предусматривает ограниченные гарантии со стороны США — это должно заставить европейцев пересмотреть идею размещения войск на украинской территории. В таком случае «коалиция желающих» сосредоточится на воздушном патрулировании и даже сможет ввести бесполетную зону.

Третий вариант основан на принципах коллективной безопасности НАТО и фактически приравнивается к статье 5 альянса, которая рассматривает нападение на одного члена как атаку на всех. Это наименее реалистичный из всех сценариев, отмечает издание, так как он ставит весь блок ЕС под угрозу прямого столкновения с Россией.