США и Европа рассматривают четыре сценария гарантий безопасности для Киева, сообщает The Times.
Газета уточняет: военные руководители получили десятидневный срок на разработку европейского плана, который также получил бы поддержку Вашингтона. Украина при этом настаивает, что будущие договоренности должны быть «очень конкретными и действенными».
Первый вариант предполагает обучение украинских войск на территории страны. Великобритания и Франция готовы направить тысячи военных инструкторов в район Львова, а в Киеве может быть создан координационный центр под руководством британского офицера. Украинское небо будут патрулировать европейские истребители Typhoon или F-35, а США обеспечат военную и разведывательную поддержку — но все это уже после подписания мирных договоренностей с Москвой.
Второй сценарий предусматривает ограниченные гарантии со стороны США — это должно заставить европейцев пересмотреть идею размещения войск на украинской территории. В таком случае «коалиция желающих» сосредоточится на воздушном патрулировании и даже сможет ввести бесполетную зону.
Третий вариант основан на принципах коллективной безопасности НАТО и фактически приравнивается к статье 5 альянса, которая рассматривает нападение на одного члена как атаку на всех. Это наименее реалистичный из всех сценариев, отмечает издание, так как он ставит весь блок ЕС под угрозу прямого столкновения с Россией.
Четвертый сценарий напоминает американские союзы с Южной Кореей и Японией, где соглашения о взаимной обороне подкреплены постоянным присутствием военных баз США. Подобная модель сделала бы защиту Украины прямой обязанностью Вашингтона. Однако вряд ли РФ согласится на американское военное присутствие в Украине.
«Коалиция желающих» насчитывает более 30 стран, главным образом европейских, при координирующей роли Лондона и Парижа. Как сообщал Bloomberg, около десяти государств уже готовы направить военных в рамках возможной миротворческой миссии. Впрочем, пока речь идет об ограниченных контингентах.
Москва же заявляет, что любые западные гарантии не должны подрывать российскую безопасность. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что система должна строиться на принципе «неделимости безопасности» и распространяться также на соседние страны.