Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможная двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной Европе или Турции. Об этом он сказал журналистам 20 августа, передает «Интерфакс-Украина».

«Место встречи. Мы считаем, что справедливо, и на этом настаивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия – мы согласны», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина не возражает против проведения встречи в Турции. По его словам, эта страна является членом НАТО и «частью Европы». Зеленский подчеркнул, что инициатива организовать встречу без дополнительных условий является проактивным шагом Киева.

В то же время президент исключил Москву как площадку для переговоров. Что касается Будапешта, Зеленский заявил, что на данный момент это невозможно.