Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможная двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной Европе или Турции. Об этом он сказал журналистам 20 августа, передает «Интерфакс-Украина».
«Место встречи. Мы считаем, что справедливо, и на этом настаивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия – мы согласны», — отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина не возражает против проведения встречи в Турции. По его словам, эта страна является членом НАТО и «частью Европы». Зеленский подчеркнул, что инициатива организовать встречу без дополнительных условий является проактивным шагом Киева.
В то же время президент исключил Москву как площадку для переговоров. Что касается Будапешта, Зеленский заявил, что на данный момент это невозможно.
«Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины», — сказал украинский лидер.