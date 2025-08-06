В среду Кароль Навроцкий был инаугурирован в качестве нового президента Польши. В своей речи в Сейме он заявил о стремлении сделать польскую армию крупнейшей силой НАТО в Европейском союзе, подчеркнув ответственность поляков за укрепление восточного фланга альянса. Поддержанный президентом США Дональдом Трампом, Навроцкий обозначил приоритеты внешней политики, включая сохранение суверенитета Польши в рамках ЕС.

Навроцкий, 42-летний историк без предыдущего политического опыта, был выдвинут консервативной партией «Право и справедливость». В своей инаугурационной речи он заявил о приверженности сотрудничеству с Европейским союзом, однако обозначил границы этого взаимодействия: Польша не допустит передачи Брюсселю полномочий, выходящих за рамки действующих европейских договоров.

«Я, конечно, буду поддерживать отношения в рамках Европейского союза, но я никогда не соглашусь на то, чтобы Европейский союз отнял у Польши полномочия, особенно в вопросах, которые не закреплены в европейских договорах», — сказал президент.

Он также заявил о намерении внести изменения в конституцию страны для защиты национального суверенитета, что может привести к напряженным отношениям с правительством премьер-министра Дональда Туска.