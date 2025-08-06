В среду Кароль Навроцкий был инаугурирован в качестве нового президента Польши. В своей речи в Сейме он заявил о стремлении сделать польскую армию крупнейшей силой НАТО в Европейском союзе, подчеркнув ответственность поляков за укрепление восточного фланга альянса. Поддержанный президентом США Дональдом Трампом, Навроцкий обозначил приоритеты внешней политики, включая сохранение суверенитета Польши в рамках ЕС.
Навроцкий, 42-летний историк без предыдущего политического опыта, был выдвинут консервативной партией «Право и справедливость». В своей инаугурационной речи он заявил о приверженности сотрудничеству с Европейским союзом, однако обозначил границы этого взаимодействия: Польша не допустит передачи Брюсселю полномочий, выходящих за рамки действующих европейских договоров.
«Я, конечно, буду поддерживать отношения в рамках Европейского союза, но я никогда не соглашусь на то, чтобы Европейский союз отнял у Польши полномочия, особенно в вопросах, которые не закреплены в европейских договорах», — сказал президент.
Он также заявил о намерении внести изменения в конституцию страны для защиты национального суверенитета, что может привести к напряженным отношениям с правительством премьер-министра Дональда Туска.
В рамках своей президентской кампании Навроцкий, получивший поддержку американской консервативной группы CPAC, неоднократно обещал увеличить польскую армию «не для того, чтобы эта армия воевала, а для того, чтобы никто не посмел поднять на нас руку».
«Они должны знать, что это самая большая сухопутная армия НАТО в рамках Европейского Союза, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы этого добиться», — заявил он в марте, призвав укреплять роль Польши в Североатлантическом альянсе и «не искать альтернативы НАТО через строительство вооруженных сил Европейского Союза». Скептическое отношение к проекту европейского альянса Навроцкий объяснил тем, что «сегодня Европейский Союз находится на большом перепутье».
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Навроцкий «должен стать следующим президентом Польши», призвав граждан восточноевропейской страны голосовать за него и подчеркнув, что его избрание усилит военное сотрудничество между странами, учитывая присутствие 10 тысяч американских военнослужащих в Польше.
Навроцкий подтвердил продолжение поддержки Украины в войне с Россией, однако его акцент на военной мощи Польши и укреплении позиций в НАТО указывает на амбиции вывести страну на новый уровень влияния в регионе.