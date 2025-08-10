Сотни тысяч демонстрантов в странах Европы в субботу вышли на митинги и марши в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, требуя прекратить израильские атаки на анклав.
В Лондоне тысячи британцев приняли участие в 30-м Национальном марше за Палестину, протестуя против израильской агрессии и требуя немедленного прекращения огня. Колонны демонстрантов прошли от центральной площади Рассел-сквер к зданию офиса премьер-министра под лозунгом «Прекратите морить Газу голодом».
Участники с флагами Палестины в руках скандировали в том числе лозунги, обвинявшие британское правительство в «соучастии в геноциде».
В Стокгольме сотни человек вышли на протесты против планов Израиля оккупировать город Газа. Митингующие собрались на площади Одинплан с плакатами, осуждающими атаки Израиля и поддержку, которую США оказывают Тель-Авиву, после чего прошли маршем к зданию МИД Швеции.
Ранее, в пятницу утром, Военный кабинет Израиля одобрил планы премьер-министра Биньямина Нетаньяху по оккупации, которые вызвали возмущение во всем мире.
Акции против этих планов и западной поддержки Израиля также прошли в Амстердаме. Участники требовали немедленно и без ограничений допустить в Газу гуманитарную помощь.
В Испании, в том числе в Мадриде, также прошли митинги против израильских атак и гуманитарного кризиса в Газе. Участники с флагами Палестины скандировали «Прекратить геноцид». Некоторые стучали в кастрюли и сковороды в знак протеста против умышленного доведения населения до голода.
В Женеве тысячи собрались в парке Жарден Англе, чтобы выразить протест против смертей от голода и истощения в Газе, вызванных израильской блокадой. Участники устроили сидячую акцию, скандируя лозунги на английском, французском и арабском языках, и также били в кастрюли, чтобы привлечь внимание к проблеме. Митингующие потребовали прекратить международную поддержку политики Израиля по угнетению палестинцев.
Напомним, что 18 марта израильская армия нарушила соглашения о прекращении огня с ХАМАС, достигнутые 19 января, и возобновила массированные атаки. С момента нарушения перемирия погибли 9 921 человек, еще 41 172 получили ранения.
Особенно пострадали пункты распределения гуманитарной помощи. С 27 мая при обстрелах объектов курируемого США и Израилем «Фонда гуманитарной помощи Газе» погибли 1778 палестинцев, 12 894 ранены. За сутки на этих пунктах погибли 35 человек.
Гуманитарная катастрофа усугубляется голодом. За последние 24 часа от истощения скончались пять палестинцев, включая двух детей. Общее число умерших от голода в эксклаве достигло 217 человек, среди них 100 детей.
Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших.
В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.
