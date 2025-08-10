Сотни тысяч демонстрантов в странах Европы в субботу вышли на митинги и марши в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, требуя прекратить израильские атаки на анклав.

В Лондоне тысячи британцев приняли участие в 30-м Национальном марше за Палестину, протестуя против израильской агрессии и требуя немедленного прекращения огня. Колонны демонстрантов прошли от центральной площади Рассел-сквер к зданию офиса премьер-министра под лозунгом «Прекратите морить Газу голодом».

Участники с флагами Палестины в руках скандировали в том числе лозунги, обвинявшие британское правительство в «соучастии в геноциде».

В Стокгольме сотни человек вышли на протесты против планов Израиля оккупировать город Газа. Митингующие собрались на площади Одинплан с плакатами, осуждающими атаки Израиля и поддержку, которую США оказывают Тель-Авиву, после чего прошли маршем к зданию МИД Швеции.

Ранее, в пятницу утром, Военный кабинет Израиля одобрил планы премьер-министра Биньямина Нетаньяху по оккупации, которые вызвали возмущение во всем мире.

Акции против этих планов и западной поддержки Израиля также прошли в Амстердаме. Участники требовали немедленно и без ограничений допустить в Газу гуманитарную помощь.

В Испании, в том числе в Мадриде, также прошли митинги против израильских атак и гуманитарного кризиса в Газе. Участники с флагами Палестины скандировали «Прекратить геноцид». Некоторые стучали в кастрюли и сковороды в знак протеста против умышленного доведения населения до голода.

В Женеве тысячи собрались в парке Жарден Англе, чтобы выразить протест против смертей от голода и истощения в Газе, вызванных израильской блокадой. Участники устроили сидячую акцию, скандируя лозунги на английском, французском и арабском языках, и также били в кастрюли, чтобы привлечь внимание к проблеме. Митингующие потребовали прекратить международную поддержку политики Израиля по угнетению палестинцев.