Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа обвинил Россию в подготовке новых военных наступлений вместо поиска путей завершения войны. Его заявление прозвучало всего за четыре дня до встречи лидеров США и России на Аляске, на которой планируется обсудить конфликт.

В вечернем обращении Зеленский сообщил, что получил доклад украинской разведки о планах России.

«Путин не готовится к прекращению огня или окончанию войны. Он перебрасывает войска для новых операций», — утверждает Зеленский. — «Нет никаких признаков того, что Россия готовится к послевоенной ситуации».

Представитель украинских вооруженных сил на южном фронте Владислав Волошин подтвердил, что российские подразделения в Запорожской области перебрасываются для дальнейших атак.

Киев активизировал дипломатические усилия за пределами Европы, проведя в понедельник переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Оба занимают осторожную позицию в отношении российско-украинского конфликта. Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, а Саудовская Аравия предлагает свои услуги в качестве посредника.

Зеленский заявил, что призвал обоих лидеров укрепить позиции Украины в любом мирном процессе и использовать свое влияние на Москву. В беседе с Моди украинский лидер подчеркнул необходимость ограничить экспорт российских энергоносителей.