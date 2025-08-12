Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа обвинил Россию в подготовке новых военных наступлений вместо поиска путей завершения войны. Его заявление прозвучало всего за четыре дня до встречи лидеров США и России на Аляске, на которой планируется обсудить конфликт.
В вечернем обращении Зеленский сообщил, что получил доклад украинской разведки о планах России.
«Путин не готовится к прекращению огня или окончанию войны. Он перебрасывает войска для новых операций», — утверждает Зеленский. — «Нет никаких признаков того, что Россия готовится к послевоенной ситуации».
Представитель украинских вооруженных сил на южном фронте Владислав Волошин подтвердил, что российские подразделения в Запорожской области перебрасываются для дальнейших атак.
Киев активизировал дипломатические усилия за пределами Европы, проведя в понедельник переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Оба занимают осторожную позицию в отношении российско-украинского конфликта. Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, а Саудовская Аравия предлагает свои услуги в качестве посредника.
Зеленский заявил, что призвал обоих лидеров укрепить позиции Украины в любом мирном процессе и использовать свое влияние на Москву. В беседе с Моди украинский лидер подчеркнул необходимость ограничить экспорт российских энергоносителей.
«Необходимо сократить покупки нефти, чтобы ослабить способность России финансировать войну», — отметил Зеленский, подчеркнув, что лидеры с «реальным влиянием» должны действовать.
Впрочем, Моди пока никак не отреагировал на просьбы Зеленского. Ранее премьер заявил, что Индия не станет отказываться от российского сырья.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25% пошлину на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской нефти. Однако и это не убедило Нью-Дели отказаться от импорта из РФ.
На этом фоне основной акцент Зеленский делает на Европе. 13 августа Германия проведет виртуальную встречу европейских лидеров для согласования давления на Москву перед совместным звонком с Трампом. Ожидается участие Зеленского, представителей ЕС и НАТО, отмечает Reuters.