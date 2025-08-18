Основной целью визита президента Ирана Масуда Пезешкиана станет недопустимость изменения геополитической карты Южного Кавказа. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи в интервью агентству IRNA.

По словам министра, Тегеран «твердо выступает против любых изменений границ или появления иностранных военных сил в регионе».

«Наш главный принцип — никаких изменений в геополитике региона, никаких иностранных войск», — подчеркнул он.

Арагчи уточнил, что под «геополитическими изменениями» Иран понимает пересмотр международно признанных границ, их сдвиг или подрыв суверенитета и территориальной целостности государств региона.

«Мы ясно заявили, что не потерпим подобного, и наша политика всегда была прозрачной», — сказал дипломат.

Глава МИД напомнил, что в мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, подписанном в этом месяце при посредничестве США, обе стороны обязались уважать существующие границы и суверенитет.