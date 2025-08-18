Основной целью визита президента Ирана Масуда Пезешкиана станет недопустимость изменения геополитической карты Южного Кавказа. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи в интервью агентству IRNA.
По словам министра, Тегеран «твердо выступает против любых изменений границ или появления иностранных военных сил в регионе».
«Наш главный принцип — никаких изменений в геополитике региона, никаких иностранных войск», — подчеркнул он.
Арагчи уточнил, что под «геополитическими изменениями» Иран понимает пересмотр международно признанных границ, их сдвиг или подрыв суверенитета и территориальной целостности государств региона.
«Мы ясно заявили, что не потерпим подобного, и наша политика всегда была прозрачной», — сказал дипломат.
Глава МИД напомнил, что в мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, подписанном в этом месяце при посредничестве США, обе стороны обязались уважать существующие границы и суверенитет.
«С этой точки зрения наши опасения пока сняты. Но останутся ли стороны верны этим обязательствам в будущем — мы будем внимательно наблюдать», — отметил он.
Арагчи выразил озабоченность возможным появлением американских военных под предлогом инфраструктурных проектов. По его словам, Ереван заверил Тегеран, что ни американские войска, ни даже частные охранные компании из США не будут размещены в Армении.
Отметим — сам Пезешкиан сообщил, что его предстоящие визиты в Армению и Беларусь «будут направлены на усиление роли иранских частных компаний и развитие ранее достигнутых договоренностей, в частности, совместных инвестиционных проектов».
Ранее президент Ирана заявил, что иранские СМИ «раздувают ситуацию» с проектом Зангезурского маршрута.